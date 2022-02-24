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Артисты Росгосцирка получили высшие награды на фестивале "Золотой слон"

Артисты Росгосцирка получили высшие награды на фестивале "Золотой слон" - РИА Новости, 24.02.2022

Артисты Росгосцирка получили высшие награды на фестивале "Золотой слон"

Артисты Росгосцирка — гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина получили высшую награду на одном из самых престижных цирковых фестивалей "Золотой... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:46

2022-02-24T12:46

2022-02-24T12:46

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Артисты Росгосцирка — гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина получили высшую награду на одном из самых престижных цирковых фестивалей "Золотой слон", который прошел в Жироне (Испания), сообщает сайт Минкульта. Гимнастов отметили за номер "Анна", созданного по мотивам романа "Анна Каренина" Льва Толстого. Их чувственному и сложному представлению судьи аплодировали стоя. Выступление также удостоилось приза зрительских симпатий. В Министерстве культуры также сообщили о том, что "второе "Золото" забрали воздушные гимнасты Егор и Лючия Сухоруковы — артисты Московского цирка Никулина. Бронзовые статуэтки разделили участники из Мексики, Чили и Монголии. Фестиваль "Золотой слон" прошел в юбилейный, десятый раз. В этом году за призы боролось 94 артиста из 13 стран.

https://ria.ru/20220207/zapashnyy-1771432147.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, россия, жирона, мексика, росгосцирк, московский цирк никулина, монголия, чили