Артисты Росгосцирка получили высшие награды на фестивале "Золотой слон"
Цирковые гимнасты Ефремкин и Мизенина получили высшую награду на фестивале "Золотой слон"
© Фото : Минкультуры РоссииОбладатели высшей награды гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина во время исполнения своего номера "Анна".
© Фото : Минкультуры России
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Артисты Росгосцирка — гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина получили высшую награду на одном из самых престижных цирковых фестивалей "Золотой слон", который прошел в Жироне (Испания), сообщает сайт Минкульта.
Гимнастов отметили за номер "Анна", созданного по мотивам романа "Анна Каренина" Льва Толстого. Их чувственному и сложному представлению судьи аплодировали стоя. Выступление также удостоилось приза зрительских симпатий.
В Министерстве культуры также сообщили о том, что "второе "Золото" забрали воздушные гимнасты Егор и Лючия Сухоруковы — артисты Московского цирка Никулина.
© Фото : Минкультуры РоссииЛауреаты второй золотой награды — воздушные гимнасты Егор и Лючия Сухоруковы на международном фестивале "Золотой слон" в Жироне.
© Фото : Минкультуры России
Лауреаты второй золотой награды — воздушные гимнасты Егор и Лючия Сухоруковы на международном фестивале "Золотой слон" в Жироне.
"Серебряные награды – у акробатов на батуте под руководством Николая Грушина за номер "Венецианский карнавал" (Росгосцирк), воздушных гимнастов под руководством Владислава Дулича и их "Коронации" (Росгосцирк) и артистов номера "Белый полет" под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк)", — говорится на сайте.
© Фото : Минкультуры РоссииЛауреаты серебряной награды — акробаты на батуте под руководством Николая Грушина. На фестивале выступили с номером "Венецианский карнавал".
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Лауреаты серебряной награды — акробаты на батуте под руководством Николая Грушина. На фестивале выступили с номером "Венецианский карнавал".
© Фото : Минкультуры России
© Фото : Минкультуры РоссииАртисты номера "Белый полет" под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк) на международном фестивале циркового искусства "Золотой слон" в Испании
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Артисты номера "Белый полет" под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк) на международном фестивале циркового искусства "Золотой слон" в Испании
© Фото : Минкультуры России
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Лауреаты серебряной награды — акробаты на батуте под руководством Николая Грушина. На фестивале выступили с номером "Венецианский карнавал".
© Фото : Минкультуры России
2 из 2
Артисты номера "Белый полет" под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк) на международном фестивале циркового искусства "Золотой слон" в Испании
© Фото : Минкультуры России
Бронзовые статуэтки разделили участники из Мексики, Чили и Монголии.
"Наши артисты стали обладателями высшей золотой награды международного циркового фестиваля, взяли два "серебра" из трех и получили спецпризы. Это говорит о высочайшем уровне отечественной цирковой школы, о том, что российский цирк востребован в мире. Я испытываю огромную гордость за наших артистов", – прокомментировал член жюри фестиваля, генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
Фестиваль "Золотой слон" прошел в юбилейный, десятый раз. В этом году за призы боролось 94 артиста из 13 стран.
Опубликовано: Галина Соколова