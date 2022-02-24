Facebook подверг цензуре четыре крупные российские СМИ, заявил РКН
РКН: Facebook подверг цензуре материалы "РИА Нововсти", "Звезда", "Газета.ру" и "Лента.ру"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Facebook за прошедшие сутки подверг цензуре материалы четырех российских СМИ - "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру", сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.
"Двадцать четвертого февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал "Звезда", информационное агентство "РИА Новости", интернет-площадки "Лента.ру" и "Газета.ру") администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация соцсети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила техограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории.
"В качестве обоснования введенных ограничений Meta ссылается на нарушения правил сообщества со стороны российских СМИ. Так, администрация социальной сети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что Meta обосновывает ограничения тем, что СМИ РФ нарушали правила сообщества.
Опубликовано: Петр Попадюк