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https://ria.ru/20220224/facebook-1774922093.html
Facebook подверг цензуре четыре крупные российские СМИ, заявил РКН
Facebook подверг цензуре четыре крупные российские СМИ, заявил РКН - РИА Новости, 24.02.2022
Facebook подверг цензуре четыре крупные российские СМИ, заявил РКН
Facebook за прошедшие сутки подверг цензуре материалы четырех российских СМИ - "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру", сообщил Роскомнадзор в своем... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:55
2022-02-24T23:55
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Facebook за прошедшие сутки подверг цензуре материалы четырех российских СМИ - "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру", сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале."Двадцать четвертого февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал "Звезда", информационное агентство "РИА Новости", интернет-площадки "Лента.ру" и "Газета.ру") администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что администрация соцсети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила техограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории."В качестве обоснования введенных ограничений Meta ссылается на нарушения правил сообщества со стороны российских СМИ. Так, администрация социальной сети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что Meta обосновывает ограничения тем, что СМИ РФ нарушали правила сообщества.
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facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
23:55 24.02.2022
 
Facebook подверг цензуре четыре крупные российские СМИ, заявил РКН

РКН: Facebook подверг цензуре материалы "РИА Нововсти", "Звезда", "Газета.ру" и "Лента.ру"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Facebook за прошедшие сутки подверг цензуре материалы четырех российских СМИ - "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру", сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.
"Двадцать четвертого февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал "Звезда", информационное агентство "РИА Новости", интернет-площадки "Лента.ру" и "Газета.ру") администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация соцсети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила техограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории.
"В качестве обоснования введенных ограничений Meta ссылается на нарушения правил сообщества со стороны российских СМИ. Так, администрация социальной сети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что Meta обосновывает ограничения тем, что СМИ РФ нарушали правила сообщества.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
FacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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