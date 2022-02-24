https://ria.ru/20220224/facebook-1774922093.html

Facebook подверг цензуре четыре крупные российские СМИ, заявил РКН

Facebook подверг цензуре четыре крупные российские СМИ, заявил РКН - РИА Новости, 24.02.2022

Facebook подверг цензуре четыре крупные российские СМИ, заявил РКН

Facebook за прошедшие сутки подверг цензуре материалы четырех российских СМИ - "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру", сообщил Роскомнадзор в своем... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T23:55

2022-02-24T23:55

2022-02-24T23:55

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Facebook за прошедшие сутки подверг цензуре материалы четырех российских СМИ - "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру", сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале."Двадцать четвертого февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал "Звезда", информационное агентство "РИА Новости", интернет-площадки "Лента.ру" и "Газета.ру") администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что администрация соцсети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила техограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории."В качестве обоснования введенных ограничений Meta ссылается на нарушения правил сообщества со стороны российских СМИ. Так, администрация социальной сети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что Meta обосновывает ограничения тем, что СМИ РФ нарушали правила сообщества.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774915726.html

россия

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия