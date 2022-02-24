https://ria.ru/20220224/facebook-1774844158.html
Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней
Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней - РИА Новости, 24.02.2022
Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней
РИА Новости обратится за помощью в Роскомнадзор, после того как Facebook наложил ограничения на страницу агентства на 90 дней якобы за распространение "ложной... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:13
2022-02-24T18:13
2022-02-24T19:08
facebook
meta (метавселенная)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
риа новости
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. РИА Новости обратится за помощью в Роскомнадзор, после того как Facebook наложил ограничения на страницу агентства на 90 дней якобы за распространение "ложной информации", сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".В уведомлении платформы говорится, что публикации будут показываться ниже в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей."Также страница не сможет размещать рекламу и зарабатывать на Facebook, а также не сможет зарегистрироваться как новостная страница", — сообщается в уведомлении.Руководство РИА Новости расценивает эти ограничения как вопиющий акт цензуры.Ранее Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc (владелец Facebook) письмо с требованием снять ограничения, наложенные на страницу телеканала "Звезда" в Facebook.Ведомство также сообщало, что фиксирует участившиеся случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. В связи с этим оно призвало российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.
https://ria.ru/20220224/facebook-1774836138.html
https://ria.ru/20220224/roskomnadzor-1774750396.html
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ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, meta (метавселенная), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, риа новости, россия, общество, происшествия
18:13 24.02.2022 (обновлено: 19:08 24.02.2022)
Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней
РИА Новости обратится в РКН с просьбой помочь в ситуации с ограничениями в Facebook
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. РИА Новости обратится за помощью в Роскомнадзор, после того как Facebook наложил ограничения на страницу агентства на 90 дней якобы за распространение "ложной информации", сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".
"Считаем это очередным вопиющим нарушением свободы слова со стороны американской социальной сети", — говорится в тексте.
В уведомлении платформы говорится, что публикации будут показываться ниже в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей.
"Также страница не сможет размещать рекламу и зарабатывать на Facebook, а также не сможет зарегистрироваться как новостная страница", — сообщается в уведомлении.
Руководство РИА Новости расценивает эти ограничения как вопиющий акт цензуры.
Ранее Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc (владелец Facebook
) письмо с требованием снять ограничения, наложенные на страницу телеканала "Звезда" в Facebook.
Ведомство также сообщало, что фиксирует участившиеся случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. В связи с этим оно призвало российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.