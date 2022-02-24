https://ria.ru/20220224/facebook-1774844158.html

Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней

Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней - РИА Новости, 24.02.2022

Facebook наложил ограничения на страницу РИА Новости на 90 дней

РИА Новости обратится за помощью в Роскомнадзор, после того как Facebook наложил ограничения на страницу агентства на 90 дней якобы за распространение "ложной... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:13

2022-02-24T18:13

2022-02-24T19:08

facebook

meta (метавселенная)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

риа новости

россия

общество

происшествия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. РИА Новости обратится за помощью в Роскомнадзор, после того как Facebook наложил ограничения на страницу агентства на 90 дней якобы за распространение "ложной информации", сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".В уведомлении платформы говорится, что публикации будут показываться ниже в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей."Также страница не сможет размещать рекламу и зарабатывать на Facebook, а также не сможет зарегистрироваться как новостная страница", — сообщается в уведомлении.Руководство РИА Новости расценивает эти ограничения как вопиющий акт цензуры.Ранее Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc (владелец Facebook) письмо с требованием снять ограничения, наложенные на страницу телеканала "Звезда" в Facebook.Ведомство также сообщало, что фиксирует участившиеся случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. В связи с этим оно призвало российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.

https://ria.ru/20220224/facebook-1774836138.html

https://ria.ru/20220224/roskomnadzor-1774750396.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

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https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

facebook, meta (метавселенная), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, риа новости, россия, общество, происшествия