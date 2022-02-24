https://ria.ru/20220224/facebook-1774836138.html

РКН потребовал снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook

РКН потребовал снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook - РИА Новости, 24.02.2022

РКН потребовал снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook

Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc письмо с требованием снять ограничения, наложенные на страницу телеканала "Звезда" в соцсети Facebook,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:43

2022-02-24T17:43

2022-02-24T17:52

россия

технологии

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc письмо с требованием снять ограничения, наложенные на страницу телеканала "Звезда" в соцсети Facebook, сообщается на сайте ведомства.На сайте РКН говорится, что 24 февраля Роскомнадзор направил руководству Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на официальную страницу телеканала "Звезда" в Facebook, а также пояснить причины их введения."В направленном письме отмечено, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Роскомнадзор фиксирует участившиеся случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. "В связи с этим ведомство призывает российских пользователей регистрироваться и использовать национальные интернет-ресурсы и социальные сети", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220222/prizemlenie-1774413483.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия