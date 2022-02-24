17:43 24.02.2022 (обновлено: 17:52 24.02.2022)
РКН потребовал снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook
РКН потребовал от Meta снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc письмо с требованием снять ограничения, наложенные на страницу телеканала "Звезда" в соцсети Facebook, сообщается на сайте ведомства.
На сайте РКН говорится, что 24 февраля Роскомнадзор направил руководству Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на официальную страницу телеканала "Звезда" в Facebook, а также пояснить причины их введения.
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"В направленном письме отмечено, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роскомнадзор фиксирует участившиеся случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. "В связи с этим ведомство призывает российских пользователей регистрироваться и использовать национальные интернет-ресурсы и социальные сети", - указывается в сообщении.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев