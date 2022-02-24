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РКН потребовал снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook
РКН потребовал снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook - РИА Новости, 24.02.2022
РКН потребовал снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook
Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc письмо с требованием снять ограничения, наложенные на страницу телеканала "Звезда" в соцсети Facebook,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:43
2022-02-24T17:52
россия
технологии
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc письмо с требованием снять ограничения, наложенные на страницу телеканала "Звезда" в соцсети Facebook, сообщается на сайте ведомства.На сайте РКН говорится, что 24 февраля Роскомнадзор направил руководству Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на официальную страницу телеканала "Звезда" в Facebook, а также пояснить причины их введения."В направленном письме отмечено, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Роскомнадзор фиксирует участившиеся случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. "В связи с этим ведомство призывает российских пользователей регистрироваться и использовать национальные интернет-ресурсы и социальные сети", - указывается в сообщении.
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россия, технологии, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
17:43 24.02.2022 (обновлено: 17:52 24.02.2022)
 
РКН потребовал снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook

РКН потребовал от Meta снять ограничения со страницы телеканала "Звезда" в Facebook

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc письмо с требованием снять ограничения, наложенные на страницу телеканала "Звезда" в соцсети Facebook, сообщается на сайте ведомства.
На сайте РКН говорится, что 24 февраля Роскомнадзор направил руководству Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на официальную страницу телеканала "Звезда" в Facebook, а также пояснить причины их введения.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 17:52
Meta зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
"В направленном письме отмечено, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роскомнадзор фиксирует участившиеся случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. "В связи с этим ведомство призывает российских пользователей регистрироваться и использовать национальные интернет-ресурсы и социальные сети", - указывается в сообщении.
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 12:21В мире
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияТехнологииFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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