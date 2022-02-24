Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/f-35-1774848641.html
В Литву прибыли американские F-35
В Литву прибыли американские F-35 - РИА Новости, 24.02.2022
В Литву прибыли американские F-35
Военные самолеты США F-35 прибыли в Литву, сообщает литовское минобороны. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:30
2022-02-24T18:45
в мире
литва
сша
россия
f-35
минобороны литвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/83/1556198359_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_ad842810f11d9e58fc4026eff81ad1d2.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военные самолеты США F-35 прибыли в Литву, сообщает литовское минобороны."В Литве 24 февраля на авиабазе ВВС литовской армии в Шяуляй, где дислоцированы дополнительные вооруженные силы США, приземлились вооруженные военные самолеты США F-35. Реагируя на нынешнюю ситуацию в области безопасности, США также приняли важное и необходимое решение - продолжается ротация тяжелого батальона "3-66 Armor" в Литве", - говорится в сообщении.Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал это "адекватной реакцией США на начатую по соседству войну". "Мы всегда стремились, чтобы американское военное присутствие в Литве было постоянным", - приводит его слова пресс-служба.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/ssha-1774832048.html
литва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/83/1556198359_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b479597e0068bf273d7b64a6dddebfc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, сша, россия, f-35, минобороны литвы
18:30 24.02.2022 (обновлено: 18:45 24.02.2022)
 
В Литву прибыли американские F-35

В Литву прибыли американские военные самолеты F-35

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военные самолеты США F-35 прибыли в Литву, сообщает литовское минобороны.
Литве 24 февраля на авиабазе ВВС литовской армии в Шяуляй, где дислоцированы дополнительные вооруженные силы США, приземлились вооруженные военные самолеты США F-35. Реагируя на нынешнюю ситуацию в области безопасности, США также приняли важное и необходимое решение - продолжается ротация тяжелого батальона "3-66 Armor" в Литве", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:34
СМИ: США изучают возможность перебросить больше сил в Восточную Европу
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал это "адекватной реакцией США на начатую по соседству войну". "Мы всегда стремились, чтобы американское военное присутствие в Литве было постоянным", - приводит его слова пресс-служба.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреЛитваСШАРоссияF-35Минобороны Литвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала