https://ria.ru/20220224/f-35-1774848641.html

В Литву прибыли американские F-35

В Литву прибыли американские F-35 - РИА Новости, 24.02.2022

В Литву прибыли американские F-35

Военные самолеты США F-35 прибыли в Литву, сообщает литовское минобороны. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:30

2022-02-24T18:30

2022-02-24T18:45

в мире

литва

сша

россия

f-35

минобороны литвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/83/1556198359_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_ad842810f11d9e58fc4026eff81ad1d2.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военные самолеты США F-35 прибыли в Литву, сообщает литовское минобороны."В Литве 24 февраля на авиабазе ВВС литовской армии в Шяуляй, где дислоцированы дополнительные вооруженные силы США, приземлились вооруженные военные самолеты США F-35. Реагируя на нынешнюю ситуацию в области безопасности, США также приняли важное и необходимое решение - продолжается ротация тяжелого батальона "3-66 Armor" в Литве", - говорится в сообщении.Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал это "адекватной реакцией США на начатую по соседству войну". "Мы всегда стремились, чтобы американское военное присутствие в Литве было постоянным", - приводит его слова пресс-служба.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/ssha-1774832048.html

литва

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, литва, сша, россия, f-35, минобороны литвы