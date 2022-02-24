https://ria.ru/20220224/f-35-1774730997.html

Нидерланды направили два F-35 для защиты пространства НАТО на востоке

Нидерланды направили два F-35 для защиты пространства НАТО на востоке - РИА Новости, 24.02.2022

Нидерланды направили два F-35 для защиты пространства НАТО на востоке

Нидерланды направили два истребителя F-35 для защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, заявили в Минобороны страны. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:55

2022-02-24T12:55

2022-02-24T12:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нидерланды

восточная европа

нато

f-35

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Нидерланды направили два истребителя F-35 для защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, заявили в Минобороны страны."Два истребителя F-35 в настоящее время развернуты для защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой. Нидерланды выражают союзническую солидарность и способствуют, особенно сейчас, сохранению целостности зоны НАТО", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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нидерланды

восточная европа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, восточная европа, нато, f-35