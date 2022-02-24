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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/f-35-1774730997.html
Нидерланды направили два F-35 для защиты пространства НАТО на востоке
Нидерланды направили два F-35 для защиты пространства НАТО на востоке - РИА Новости, 24.02.2022
Нидерланды направили два F-35 для защиты пространства НАТО на востоке
Нидерланды направили два истребителя F-35 для защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, заявили в Минобороны страны. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:55
2022-02-24T12:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нидерланды
восточная европа
нато
f-35
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Нидерланды направили два истребителя F-35 для защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, заявили в Минобороны страны."Два истребителя F-35 в настоящее время развернуты для защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой. Нидерланды выражают союзническую солидарность и способствуют, особенно сейчас, сохранению целостности зоны НАТО", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, нидерланды, восточная европа, нато, f-35
12:55 24.02.2022
 
Нидерланды направили два F-35 для защиты пространства НАТО на востоке

Нидерланды направили два F-35 для защиты пространства НАТО над Восточной Европой

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Нидерландов
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Нидерланды направили два истребителя F-35 для защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, заявили в Минобороны страны.
"Два истребителя F-35 в настоящее время развернуты для защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой. Нидерланды выражают союзническую солидарность и способствуют, особенно сейчас, сохранению целостности зоны НАТО", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНидерландыВосточная ЕвропаНАТОF-35
 
 
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