https://ria.ru/20220224/evrosoyuz-1774746928.html

Президент Литвы заявил, что Украина заслужила право вступить в Евросоюз

Президент Литвы заявил, что Украина заслужила право вступить в Евросоюз - РИА Новости, 24.02.2022

Президент Литвы заявил, что Украина заслужила право вступить в Евросоюз

Президент Литвы Гитанас Науседа, заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС будет обсуждаться сегодня на совете лидеров стран Европы, Киев это право заслужил. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:38

2022-02-24T13:38

2022-02-24T13:38

в мире

владимир путин

россия

литва

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украина

донбасс

гитанас науседа

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа, заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС будет обсуждаться сегодня на совете лидеров стран Европы, Киев это право заслужил."Украина... - страна, которая во всех смыслах, исторических, традиционных, своими ценностями, своей преданностью европейским принципам, заслуживает быть полноправным членом семьи европейских государств... Они свои цели ясно сформулировали, они хотят стать членами ЕС и сегодня, как, наверное, никогда ранее, мы должны конкретизировать эту перспективу. И это тоже будет один из вопросов, о котором мы будем говорить сегодня на совете европейских лидеров", - сказал Науседа на пресс-конференции по итогам заседания госсовета обороны. Трансляция выступления велась на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).Науседа также сообщил, что Литва наряду с другими странами намерена обратиться по поводу активации 4-й статьи договора НАТО в связи с Украиной.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

https://ria.ru/20220224/swift-1774745859.html

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россия

литва

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, россия, литва, нато, украина, донбасс, гитанас науседа, евросоюз