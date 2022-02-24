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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220224/evro-1774765504.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля
Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля - РИА Новости, 24.02.2022
Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,8868 рубля, до 97,7688 рубля, курс доллара - на 6,5094 рубля, до 86,9288 рубля,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:24
2022-02-24T14:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,8868 рубля, до 97,7688 рубля, курс доллара - на 6,5094 рубля, до 86,9288 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 6,6792 рубля, составив 91,8068 рубля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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экономика, евро, россия
14:24 24.02.2022 (обновлено: 14:30 24.02.2022)
 
Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля

Официальный курс евро на пятницу вырос до 97,77 рубля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Евро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,8868 рубля, до 97,7688 рубля, курс доллара - на 6,5094 рубля, до 86,9288 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 6,6792 рубля, составив 91,8068 рубля.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаевроРоссия
 
 
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