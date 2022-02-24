https://ria.ru/20220224/evro-1774765504.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля

Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля - РИА Новости, 24.02.2022

Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,8868 рубля, до 97,7688 рубля, курс доллара - на 6,5094 рубля, до 86,9288 рубля,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:24

2022-02-24T14:24

2022-02-24T14:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,8868 рубля, до 97,7688 рубля, курс доллара - на 6,5094 рубля, до 86,9288 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 6,6792 рубля, составив 91,8068 рубля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, евро, россия