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Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля
Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля - РИА Новости, 24.02.2022
Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,8868 рубля, до 97,7688 рубля, курс доллара - на 6,5094 рубля, до 86,9288 рубля,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:24
2022-02-24T14:24
2022-02-24T14:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,8868 рубля, до 97,7688 рубля, курс доллара - на 6,5094 рубля, до 86,9288 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 6,6792 рубля, составив 91,8068 рубля.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евро, россия
14:24 24.02.2022 (обновлено: 14:30 24.02.2022)
Официальный курс евро на пятницу вырос на 6,89 рубля
Официальный курс евро на пятницу вырос до 97,77 рубля