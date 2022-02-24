https://ria.ru/20220224/evro-1774668640.html

Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года

Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года - РИА Новости, 24.02.2022

Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года

Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:04

2022-02-24T10:04

2022-02-24T10:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до 100 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 3,94 рубля, до 85,1 рубля (уже подскакивал до 89,6 рубля).Курс евро в то же время повышался на 3,79 рубля, до 95,49 рубля (уже подскакивал до 99,99 рубля).Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия