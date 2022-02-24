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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220224/evro-1774668640.html
Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года
Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года - РИА Новости, 24.02.2022
Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года
Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:04
2022-02-24T10:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до 100 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 3,94 рубля, до 85,1 рубля (уже подскакивал до 89,6 рубля).Курс евро в то же время повышался на 3,79 рубля, до 95,49 рубля (уже подскакивал до 99,99 рубля).Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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экономика, россия
10:04 24.02.2022 (обновлено: 10:39 24.02.2022)
 
Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года

Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 5 и 20 евро. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до 100 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 3,94 рубля, до 85,1 рубля (уже подскакивал до 89,6 рубля).
Курс евро в то же время повышался на 3,79 рубля, до 95,49 рубля (уже подскакивал до 99,99 рубля).
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.
Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссия
 
 
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