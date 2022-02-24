https://ria.ru/20220224/evro-1774668640.html
Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года
Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года - РИА Новости, 24.02.2022
Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года
Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:04
2022-02-24T10:04
2022-02-24T10:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267314_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_63cf1082aa697e3e2f80837f53187317.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до 100 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 3,94 рубля, до 85,1 рубля (уже подскакивал до 89,6 рубля).Курс евро в то же время повышался на 3,79 рубля, до 95,49 рубля (уже подскакивал до 99,99 рубля).Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267314_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0787a34ec51ee335139ffd2905ced056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
10:04 24.02.2022 (обновлено: 10:39 24.02.2022)
Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с 2014 года
Курс евро подскочил до 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, евро поднялся почти до 100 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 3,94 рубля, до 85,1 рубля (уже подскакивал до 89,6 рубля).
Курс евро в то же время повышался на 3,79 рубля, до 95,49 рубля (уже подскакивал до 99,99 рубля).
Президент РФ Владимир Путин
сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса
.
Банк России
для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.