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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220224/evro-1774646555.html
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей - РИА Новости, 24.02.2022
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей
Сбербанк на фоне падения биржевого курса рубля продает в своем онлайн-приложении доллар по 101,8 рубля, евро по 115,84 рубля, при этом чуть раньше в четверг... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:42
2022-02-24T16:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
сбербанк россии
втб
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сбербанк на фоне падения биржевого курса рубля продает в своем онлайн-приложении доллар по 101,8 рубля, евро по 115,84 рубля, при этом чуть раньше в четверг корреспондент РИА Новости наблюдал эти курсы на уровне 109,04 рубля за доллар и 131,11 рубля за евро.У ВТБ курсы скромнее — доллар по 93,65 рубля, евро—- по 104,9 рубля.В четверг на фоне начала военной спецоперации России из-за Донбасса курс рубля на Мосбирже продолжил падение предыдущих дней: доллар поднялся выше 84 рублей — максимума с января 2016 года, евро подскочил выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года. В настоящий момент торги приостановлены.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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РИА Новости
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евро, экономика, сбербанк россии, втб
08:42 24.02.2022 (обновлено: 16:15 24.02.2022)
 
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей

Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей на фоне падения курса рубля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российский рубли и евро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сбербанк на фоне падения биржевого курса рубля продает в своем онлайн-приложении доллар по 101,8 рубля, евро по 115,84 рубля, при этом чуть раньше в четверг корреспондент РИА Новости наблюдал эти курсы на уровне 109,04 рубля за доллар и 131,11 рубля за евро.
У ВТБ курсы скромнее — доллар по 93,65 рубля, евро—- по 104,9 рубля.
В четверг на фоне начала военной спецоперации России из-за Донбасса курс рубля на Мосбирже продолжил падение предыдущих дней: доллар поднялся выше 84 рублей — максимума с января 2016 года, евро подскочил выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года. В настоящий момент торги приостановлены.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроЭкономикаСбербанк РоссииВТБ
 
 
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