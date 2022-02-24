https://ria.ru/20220224/evro-1774646555.html

Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей

Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей - РИА Новости, 24.02.2022

Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей

Сбербанк на фоне падения биржевого курса рубля продает в своем онлайн-приложении доллар по 101,8 рубля, евро по 115,84 рубля, при этом чуть раньше в четверг... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:42

2022-02-24T08:42

2022-02-24T16:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

экономика

сбербанк россии

втб

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сбербанк на фоне падения биржевого курса рубля продает в своем онлайн-приложении доллар по 101,8 рубля, евро по 115,84 рубля, при этом чуть раньше в четверг корреспондент РИА Новости наблюдал эти курсы на уровне 109,04 рубля за доллар и 131,11 рубля за евро.У ВТБ курсы скромнее — доллар по 93,65 рубля, евро—- по 104,9 рубля.В четверг на фоне начала военной спецоперации России из-за Донбасса курс рубля на Мосбирже продолжил падение предыдущих дней: доллар поднялся выше 84 рублей — максимума с января 2016 года, евро подскочил выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года. В настоящий момент торги приостановлены.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евро, экономика, сбербанк россии, втб