https://ria.ru/20220224/evro-1774646555.html
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей - РИА Новости, 24.02.2022
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей
Сбербанк на фоне падения биржевого курса рубля продает в своем онлайн-приложении доллар по 101,8 рубля, евро по 115,84 рубля, при этом чуть раньше в четверг... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:42
2022-02-24T08:42
2022-02-24T16:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
сбербанк россии
втб
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сбербанк на фоне падения биржевого курса рубля продает в своем онлайн-приложении доллар по 101,8 рубля, евро по 115,84 рубля, при этом чуть раньше в четверг корреспондент РИА Новости наблюдал эти курсы на уровне 109,04 рубля за доллар и 131,11 рубля за евро.У ВТБ курсы скромнее — доллар по 93,65 рубля, евро—- по 104,9 рубля.В четверг на фоне начала военной спецоперации России из-за Донбасса курс рубля на Мосбирже продолжил падение предыдущих дней: доллар поднялся выше 84 рублей — максимума с января 2016 года, евро подскочил выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года. В настоящий момент торги приостановлены.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евро, экономика, сбербанк россии, втб
08:42 24.02.2022 (обновлено: 16:15 24.02.2022)
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей
Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей на фоне падения курса рубля