https://ria.ru/20220224/euphoria-1774344218.html
Звезда "Эйфории" объяснила, почему отказалась сниматься голой в сериале
Звезда "Эйфории" объяснила, почему отказалась сниматься голой в сериале - РИА Новости, 24.02.2022
Звезда "Эйфории" объяснила, почему отказалась сниматься голой в сериале
Американская актриса Минка Келли в беседе с Vanity Fair рассказала, как и почему отказалась сниматься в обнаженной сцене во втором сезоне "Эйфории". РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:40
2022-02-24T00:40
2022-02-24T00:40
культура
новости культуры
кино и сериалы
hbo
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e69dc5e10b33ca3980109b0dcc38d4b5.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американская актриса Минка Келли в беседе с Vanity Fair рассказала, как и почему отказалась сниматься в обнаженной сцене во втором сезоне "Эйфории". В подростковом сериале HBO Келли играет Саманту — обеспеченную женщину, с чьим сыном приходит посидеть одна из главных героинь Мэдди (Алекса Деми). По словам актрисы, изначально описание ее персонажа было "достаточно расплывчатым", из-за чего режиссер шоу Сэм Левинсон переписывал сценарий буквально на ходу. Однако Келли это не смущало. И тем не менее, одну из сцен в первой серии с ее участием хотели сделать чересчур откровенной. На это Минка была не согласна. Режиссер прислушался к мнению Минки Келли и отказался снимать ее в таком виде. Премьера первого сезона "Эйфории" состоялась в 2019 году. Второй вышел в начале января этого.В сериале рассказывают о группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами, в том числе с психическими заболеваниями, наркотиками, сексуальными домогательствами и другими.Главные роли в нем играют Зендая, Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра и другие.
https://ria.ru/20220209/zendaya-1771712494.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346251_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_5a01455e2eaf01060a97230764452412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, hbo, стиль жизни
Звезда "Эйфории" объяснила, почему отказалась сниматься голой в сериале
Актриса Минка Келли рассказала, как и почему отказалась сниматься обнаженной в "Эйфории"
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Американская актриса Минка Келли в беседе с Vanity Fair рассказала
, как и почему отказалась сниматься в обнаженной сцене во втором сезоне "Эйфории".
В подростковом сериале HBO Келли играет Саманту — обеспеченную женщину, с чьим сыном приходит посидеть одна из главных героинь Мэдди (Алекса Деми).
По словам актрисы, изначально описание ее персонажа было "достаточно расплывчатым", из-за чего режиссер шоу Сэм Левинсон переписывал сценарий буквально на ходу. Однако Келли это не смущало.
И тем не менее, одну из сцен в первой серии с ее участием хотели сделать чересчур откровенной. На это Минка была не согласна.
"Левинсон подумал о том, что было бы интереснее, если бы мое платье упало на пол, — вспоминала актриса. — Это был мой первый рабочий день в этом шоу. Мне просто было бы неловко стоять голой".
Режиссер прислушался к мнению Минки Келли и отказался снимать ее в таком виде.
"Я тогда сказала: "Я бы с удовольствием снялась в этой сцене. Но, думаю, платье можно не снимать, — продолжила она. — Он без колебаний ответил: "Хорошо!" и в итоге все равно снял красивую сцену".
Премьера первого сезона "Эйфории" состоялась в 2019 году. Второй вышел в начале января этого.
В сериале рассказывают о группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами, в том числе с психическими заболеваниями, наркотиками, сексуальными домогательствами и другими.
Главные роли в нем играют Зендая, Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра и другие.