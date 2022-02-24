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Звезда "Эйфории" объяснила, почему отказалась сниматься голой в сериале

Звезда "Эйфории" объяснила, почему отказалась сниматься голой в сериале - РИА Новости, 24.02.2022

Звезда "Эйфории" объяснила, почему отказалась сниматься голой в сериале

Американская актриса Минка Келли в беседе с Vanity Fair рассказала, как и почему отказалась сниматься в обнаженной сцене во втором сезоне "Эйфории". РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T00:40

2022-02-24T00:40

2022-02-24T00:40

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американская актриса Минка Келли в беседе с Vanity Fair рассказала, как и почему отказалась сниматься в обнаженной сцене во втором сезоне "Эйфории". В подростковом сериале HBO Келли играет Саманту — обеспеченную женщину, с чьим сыном приходит посидеть одна из главных героинь Мэдди (Алекса Деми). По словам актрисы, изначально описание ее персонажа было "достаточно расплывчатым", из-за чего режиссер шоу Сэм Левинсон переписывал сценарий буквально на ходу. Однако Келли это не смущало. И тем не менее, одну из сцен в первой серии с ее участием хотели сделать чересчур откровенной. На это Минка была не согласна. Режиссер прислушался к мнению Минки Келли и отказался снимать ее в таком виде. Премьера первого сезона "Эйфории" состоялась в 2019 году. Второй вышел в начале января этого.В сериале рассказывают о группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами, в том числе с психическими заболеваниями, наркотиками, сексуальными домогательствами и другими.Главные роли в нем играют Зендая, Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра и другие.

https://ria.ru/20220209/zendaya-1771712494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, hbo, стиль жизни