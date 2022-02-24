https://ria.ru/20220224/estoniya-1774815199.html

МИД Эстонии вызвал российского посла

МИД Эстонии вызвал российского посла - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Эстонии вызвал российского посла

МИД Эстонии в четверг вызвал посла России Владимира Липаева, чтобы выразить протест и решительно осудить нападение России на Украину, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:41

2022-02-24T16:41

2022-02-24T16:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. МИД Эстонии в четверг вызвал посла России Владимира Липаева, чтобы выразить протест и решительно осудить нападение России на Украину, сообщила пресс-служба министерства.Вице - канцлер МИД Мярт Вольмер, встретившийся с послом России, заявил, что нападение России было полным пренебрежением не только к международному праву, но и к основным принципам гуманности."Эстония призывает Россию уважать международное право и быстро прекратить войну, которая приведет только к смерти и страданиям. Война не может быть решением какой-либо проблемы и уж точно не решит проблем", — цитирует Волмера пресс-служба.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, донбасс, эстония, россия