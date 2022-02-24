Греция, Болгария и Румыния призвали созвать совет министров энергетики ЕС
Греция, Болгария и Румыния призвали срочно созвать совет министров энергетики ЕС
АФИНЫ, 24 фев – РИА Новости. Греция, Болгария и Румыния просят созвать внеочередной совет министров энергетики ЕС, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и энергетики Греции.
"По инициативе министра окружающей среды и энергетики Греции Костаса Скрекаса письмо, подписанное министрами энергетики Болгарии Александром Николовым и Румынии Вирджилом-Даньелом Попеску, было направлено министру экологического перехода Франции Барбаре Помпили, оно также было доведено до сведения комиссара по энергетике Кадри Симсон. Греческий министр призывает к внеочередному созыву Совета министров энергетики Европейского Союза для обсуждения мер для решения проблемы значительного увеличения стоимости энергии после тревожных событий на Украине", - сообщила пресс-служба.
В письме говорится, что нынешний кризис требует скоординированных действий на центральном европейском уровне для защиты европейских граждан и экономики государств-членов. Письмо было отправлено французскому министру, поскольку к Франции перешло председательство в Европейском союзе на шесть месяцев с 1 января 2022 года, пояснило министерство.
В четверг утром премьер Греции Кириакос Мицотакис провел второе на этой неделе заседание правительственного совета национальной безопасности, посвященное ситуации в энергетике и возможному отключению поставок российского газа.
Россия обеспечивает 40-45% потребностей Греции в "голубом топливе".
Власти Греции заявляют, что хотя страна и импортирует значительный объем газа из России, поводов для беспокойства нет, риск поставкам в настоящее время отсутствует.
Импортируемый российский газ идет не по трубопроводу, который проходит через Белоруссию и Украину. Помимо этого, Грецию снабжают природным газом из южного газопровода и другие страны. Власти сообщили, что приняли все необходимые меры, увеличивают поставки СПГ и природного газа по трубопроводу, идущему из Азербайджана, используют возможности электростанций, которые могут производить электроэнергию как с использованием природного газа, так и нефтепродуктов.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк