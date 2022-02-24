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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ekonomika-1774913718.html
Санкции ЕС нацелены на "удушение" экономики России, заявил Ле Дриан
Санкции ЕС нацелены на "удушение" экономики России, заявил Ле Дриан - РИА Новости, 24.02.2022
Санкции ЕС нацелены на "удушение" экономики России, заявил Ле Дриан
Санкции ЕС будут направлены на то, чтобы "задушить" экономическое функционирование России, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:59
2022-02-24T23:21
в мире
франция
жан-ив ле дриан
санкции в отношении россии
россия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Санкции ЕС будут направлены на то, чтобы "задушить" экономическое функционирование России, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Необходимо быть жесткими в нашем ответе, поэтому санкции, которые мы предложим, будут масштабными, они будут направлены на то, чтобы "задушить" экономическое функционирование России - банковскими, финансовыми мерами, мерами против передачи технологий, индустриальными, экспортными мерами", - заявил Ле Дриан в эфире телеканала TF1.Евросовет проводит срочное заседание в четверг вечером, на котором рассматривает введение новых санкций против России из-за ее военной операции на востоке Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774915726.html
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774901588.html
франция
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в мире, франция, жан-ив ле дриан, санкции в отношении россии, россия, владимир путин, украина, донбасс, евросовет
Материал дополняется
22:59 24.02.2022 (обновлено: 23:21 24.02.2022)
 
Санкции ЕС нацелены на "удушение" экономики России, заявил Ле Дриан

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что санкции ЕС нацелены на "удушение" экономики России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава МИД Франции Ж.-И. Ле Дриан
Глава МИД Франции Ж.-И. Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Глава МИД Франции Ж.-И. Ле Дриан
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Санкции ЕС будут направлены на то, чтобы "задушить" экономическое функционирование России, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Необходимо быть жесткими в нашем ответе, поэтому санкции, которые мы предложим, будут масштабными, они будут направлены на то, чтобы "задушить" экономическое функционирование России - банковскими, финансовыми мерами, мерами против передачи технологий, индустриальными, экспортными мерами", - заявил Ле Дриан в эфире телеканала TF1.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 23:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лидеры стран ЕС согласились ввести дополнительные санкции против России
Евросовет проводит срочное заседание в четверг вечером, на котором рассматривает введение новых санкций против России из-за ее военной операции на востоке Украины.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 21:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Британия ввела санкции против российских госкорпораций ВПК
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФранцияЖан-Ив Ле ДрианСанкции в отношении РоссииРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбассЕвросовет
 
 
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