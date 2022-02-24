https://ria.ru/20220224/ekonomika-1774913718.html

Санкции ЕС нацелены на "удушение" экономики России, заявил Ле Дриан

Санкции ЕС нацелены на "удушение" экономики России, заявил Ле Дриан - РИА Новости, 24.02.2022

Санкции ЕС нацелены на "удушение" экономики России, заявил Ле Дриан

Санкции ЕС будут направлены на то, чтобы "задушить" экономическое функционирование России, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:59

2022-02-24T22:59

2022-02-24T23:21

в мире

франция

жан-ив ле дриан

санкции в отношении россии

россия

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

украина

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Санкции ЕС будут направлены на то, чтобы "задушить" экономическое функционирование России, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Необходимо быть жесткими в нашем ответе, поэтому санкции, которые мы предложим, будут масштабными, они будут направлены на то, чтобы "задушить" экономическое функционирование России - банковскими, финансовыми мерами, мерами против передачи технологий, индустриальными, экспортными мерами", - заявил Ле Дриан в эфире телеканала TF1.Евросовет проводит срочное заседание в четверг вечером, на котором рассматривает введение новых санкций против России из-за ее военной операции на востоке Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774915726.html

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774901588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, франция, жан-ив ле дриан, санкции в отношении россии, россия, владимир путин, украина, донбасс, евросовет