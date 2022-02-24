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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ekho-1774799190.html
РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" из-за программы на украинском языке
РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" из-за программы на украинском языке - РИА Новости, 24.02.2022
РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" из-за программы на украинском языке
Роскомнадзор составил два протокола в отношении ЗАО "Эхо Москвы" и главного редактора радиоканала "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова за распространение программы... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:57
2022-02-24T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
эхо москвы (радиостанция)
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор составил два протокола в отношении ЗАО "Эхо Москвы" и главного редактора радиоканала "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова за распространение программы на украинском языке, сообщили РИА Новости в ведомстве.Роскомнадзор проинформировал, что протоколы были составлены по части 1 статьи 13.21 КоАП РФ за распространение программы "Що там у них" на украинском языке, который не указан в свидетельстве о регистрации СМИ радиоканала "Эхо Москвы"."Основанием для составления протоколов стало распространение продукции СМИ на незаявленном при регистрации языке, что является нарушением статьей 11 закона "О средствах массовой информации". Использование отдельных слов на украинском языке во время эфира передачи "Що там у них" не противоречит действующему законодательству РФ, но распространение передачи преимущественно на языке, не заявленном при регистрации СМИ, является нарушением", - говорится в сообщении.Также РКН отметил, что для осуществления вещания на украинском языке ЗАО "Эхо Москвы" необходимо внести изменения в запись о регистрации СМИ, добавив украинский язык.РИА Новости пока не обладают комментарием "Эха Москвы".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), эхо москвы (радиостанция), признание днр и лнр в россии, украина
15:57 24.02.2022
 
РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" из-за программы на украинском языке

РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" за распространение программы на украинском языке

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы"
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Логотип радиостанции "Эхо Москвы"
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор составил два протокола в отношении ЗАО "Эхо Москвы" и главного редактора радиоканала "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова за распространение программы на украинском языке, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Роскомнадзор проинформировал, что протоколы были составлены по части 1 статьи 13.21 КоАП РФ за распространение программы "Що там у них" на украинском языке, который не указан в свидетельстве о регистрации СМИ радиоканала "Эхо Москвы".
"Основанием для составления протоколов стало распространение продукции СМИ на незаявленном при регистрации языке, что является нарушением статьей 11 закона "О средствах массовой информации". Использование отдельных слов на украинском языке во время эфира передачи "Що там у них" не противоречит действующему законодательству РФ, но распространение передачи преимущественно на языке, не заявленном при регистрации СМИ, является нарушением", - говорится в сообщении.
Также РКН отметил, что для осуществления вещания на украинском языке ЗАО "Эхо Москвы" необходимо внести изменения в запись о регистрации СМИ, добавив украинский язык.
РИА Новости пока не обладают комментарием "Эха Москвы".
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Эхо Москвы (радиостанция)Признание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
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