https://ria.ru/20220224/ekho-1774799190.html
РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" из-за программы на украинском языке
РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" из-за программы на украинском языке - РИА Новости, 24.02.2022
РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" из-за программы на украинском языке
Роскомнадзор составил два протокола в отношении ЗАО "Эхо Москвы" и главного редактора радиоканала "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова за распространение программы... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:57
2022-02-24T15:57
2022-02-24T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
эхо москвы (радиостанция)
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роскомнадзор составил два протокола в отношении ЗАО "Эхо Москвы" и главного редактора радиоканала "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова за распространение программы на украинском языке, сообщили РИА Новости в ведомстве.Роскомнадзор проинформировал, что протоколы были составлены по части 1 статьи 13.21 КоАП РФ за распространение программы "Що там у них" на украинском языке, который не указан в свидетельстве о регистрации СМИ радиоканала "Эхо Москвы"."Основанием для составления протоколов стало распространение продукции СМИ на незаявленном при регистрации языке, что является нарушением статьей 11 закона "О средствах массовой информации". Использование отдельных слов на украинском языке во время эфира передачи "Що там у них" не противоречит действующему законодательству РФ, но распространение передачи преимущественно на языке, не заявленном при регистрации СМИ, является нарушением", - говорится в сообщении.Также РКН отметил, что для осуществления вещания на украинском языке ЗАО "Эхо Москвы" необходимо внести изменения в запись о регистрации СМИ, добавив украинский язык.РИА Новости пока не обладают комментарием "Эха Москвы".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), эхо москвы (радиостанция), признание днр и лнр в россии, украина
РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" из-за программы на украинском языке
РКН составил протоколы на "Эхо Москвы" за распространение программы на украинском языке