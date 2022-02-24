https://ria.ru/20220224/easa-1774635453.html

EASA признало территорию Украины активной зоной конфликта

EASA признало территорию Украины активной зоной конфликта - РИА Новости, 24.02.2022

EASA признало территорию Украины активной зоной конфликта

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза называет территорию Украины активной зоной конфликта. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:50

2022-02-24T07:50

2022-02-24T07:51

обострение ситуации в днр и лнр

россия

белоруссия

ростовская область

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза называет территорию Украины активной зоной конфликта."Воздушным операторам напоминают, что это теперь активная зона конфликта", - говорится в заявлении EASA.Агентство по авиационной безопасности ЕС также распространяет предупреждение о "рисках для гражданской авиации" на 100 морских миль в пределах границ Белоруссии и России, а также на часть воздушного пространства Ростовской области.

https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634128.html

россия

белоруссия

ростовская область

украина

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

россия, белоруссия, ростовская область, европейское агентство авиационной безопасности (easa), украина