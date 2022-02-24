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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/easa-1774635453.html
EASA признало территорию Украины активной зоной конфликта
EASA признало территорию Украины активной зоной конфликта - РИА Новости, 24.02.2022
EASA признало территорию Украины активной зоной конфликта
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза называет территорию Украины активной зоной конфликта. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:50
2022-02-24T07:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
белоруссия
ростовская область
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза называет территорию Украины активной зоной конфликта."Воздушным операторам напоминают, что это теперь активная зона конфликта", - говорится в заявлении EASA.Агентство по авиационной безопасности ЕС также распространяет предупреждение о "рисках для гражданской авиации" на 100 морских миль в пределах границ Белоруссии и России, а также на часть воздушного пространства Ростовской области.
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774634128.html
россия
белоруссия
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Эмиль Калимуллин
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россия, белоруссия, ростовская область, европейское агентство авиационной безопасности (easa), украина
07:50 24.02.2022 (обновлено: 07:51 24.02.2022)
 
EASA признало территорию Украины активной зоной конфликта

Агентство по авиабезопасности ЕС назвало территорию Украины активной зоной конфликта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза называет территорию Украины активной зоной конфликта.
"Воздушным операторам напоминают, что это теперь активная зона конфликта", - говорится в заявлении EASA.
Агентство по авиационной безопасности ЕС также распространяет предупреждение о "рисках для гражданской авиации" на 100 морских миль в пределах границ Белоруссии и России, а также на часть воздушного пространства Ростовской области.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский созывает СНБО, сообщили СМИ
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияБелоруссияРостовская областьЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)Украина
 
 
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