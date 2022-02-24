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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dym-1774674819.html
Очевидцы: в районе военных частей на окраине Киева поднимается дым
Очевидцы: в районе военных частей на окраине Киева поднимается дым - РИА Новости, 24.02.2022
Очевидцы: в районе военных частей на окраине Киева поднимается дым
Дым поднимается в районе расположения военных частей на северо-восточной окраине Киева, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:24
2022-02-24T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
бровары
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дым поднимается в районе расположения военных частей на северо-восточной окраине Киева, сообщили РИА Новости очевидцы.Один из них предоставил РИА Новости фотографию, на которой отчетливо виден столб дыма в городе-спутнике Киева - Бровары.В том районе расположен 72-й центр информационно-психологических операций — воинская часть сил специальных операций Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, киев, украина, бровары
10:24 24.02.2022 (обновлено: 12:11 24.02.2022)
 
Очевидцы: в районе военных частей на окраине Киева поднимается дым

В районе расположения военных частей на северо-восточной окраине Киева поднимается дым

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина с военными на одной из улиц в Киеве
Машина с военными на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Машина с военными на одной из улиц в Киеве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дым поднимается в районе расположения военных частей на северо-восточной окраине Киева, сообщили РИА Новости очевидцы.
Один из них предоставил РИА Новости фотографию, на которой отчетливо виден столб дыма в городе-спутнике Киева - Бровары.
В том районе расположен 72-й центр информационно-психологических операций — воинская часть сил специальных операций Украины.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил о скором окончании операции в Донбассе
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаБровары
 
 
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