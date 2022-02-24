https://ria.ru/20220224/dym-1774674819.html

Очевидцы: в районе военных частей на окраине Киева поднимается дым

Очевидцы: в районе военных частей на окраине Киева поднимается дым - РИА Новости, 24.02.2022

Очевидцы: в районе военных частей на окраине Киева поднимается дым

Дым поднимается в районе расположения военных частей на северо-восточной окраине Киева, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:24

2022-02-24T10:24

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дым поднимается в районе расположения военных частей на северо-восточной окраине Киева, сообщили РИА Новости очевидцы.Один из них предоставил РИА Новости фотографию, на которой отчетливо виден столб дыма в городе-спутнике Киева - Бровары.В том районе расположен 72-й центр информационно-психологических операций — воинская часть сил специальных операций Украины.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

в мире, киев, украина, бровары