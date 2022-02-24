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Украинские националисты подрались с украинскими националистами
Украинские радикалы подрались друг с другом - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские националисты подрались с украинскими националистами
В украинском городе Сумы активисты партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:57
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в мире
украина
сумы
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В украинском городе Сумы активисты партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) и боевики экстремистской организации "Правый сектор"* устроили массовую драку со стрельбой, об этом сообщает портал "Сегодня".По данным издания, представители "Нацкорпуса" обвинили "Правый сектор"* в якобы "пророссийской позиции" и попытках "расшатать ситуацию в городе". После словесной перепалки началась потасовка "стенка на стенку" со стрельбой.Участниками драки в общей сложности стали около 50 человек. Местные правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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2022
Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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РИА Новости
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4.7
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в мире, украина, сумы
00:57 24.02.2022 (обновлено: 01:01 24.02.2022)
 
Украинские радикалы подрались друг с другом

В городе Сумы члены "Национального корпуса" устроили массовую драку с "Правым сектором"*

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник акции украинских националистов
Участник акции украинских националистов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участник акции украинских националистов
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В украинском городе Сумы активисты партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) и боевики экстремистской организации "Правый сектор"* устроили массовую драку со стрельбой, об этом сообщает портал "Сегодня".
По данным издания, представители "Нацкорпуса" обвинили "Правый сектор"* в якобы "пророссийской позиции" и попытках "расшатать ситуацию в городе". После словесной перепалки началась потасовка "стенка на стенку" со стрельбой.
Участниками драки в общей сложности стали около 50 человек. Местные правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК установил имена наемников из "Правого сектора"* и "Азова" в Донбассе
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
В миреУкраинаСумы
 
 
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