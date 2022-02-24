https://ria.ru/20220224/draka-1774605968.html
Украинские националисты подрались с украинскими националистами
Украинские радикалы подрались друг с другом - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские националисты подрались с украинскими националистами
В украинском городе Сумы активисты партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:57
2022-02-24T00:57
2022-02-24T01:01
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украина
сумы
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В украинском городе Сумы активисты партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) и боевики экстремистской организации "Правый сектор"* устроили массовую драку со стрельбой, об этом сообщает портал "Сегодня".По данным издания, представители "Нацкорпуса" обвинили "Правый сектор"* в якобы "пророссийской позиции" и попытках "расшатать ситуацию в городе". После словесной перепалки началась потасовка "стенка на стенку" со стрельбой.Участниками драки в общей сложности стали около 50 человек. Местные правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумы
00:57 24.02.2022 (обновлено: 01:01 24.02.2022)
Украинские радикалы подрались друг с другом
В городе Сумы члены "Национального корпуса" устроили массовую драку с "Правым сектором"*