https://ria.ru/20220224/draka-1774605968.html

Украинские националисты подрались с украинскими националистами

Украинские радикалы подрались друг с другом - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские националисты подрались с украинскими националистами

В украинском городе Сумы активисты партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T00:57

2022-02-24T00:57

2022-02-24T01:01

в мире

украина

сумы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/04/1552540431_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_bebe328d5ed787df92e3940c8a69a390.jpg

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В украинском городе Сумы активисты партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) и боевики экстремистской организации "Правый сектор"* устроили массовую драку со стрельбой, об этом сообщает портал "Сегодня".По данным издания, представители "Нацкорпуса" обвинили "Правый сектор"* в якобы "пророссийской позиции" и попытках "расшатать ситуацию в городе". После словесной перепалки началась потасовка "стенка на стенку" со стрельбой.Участниками драки в общей сложности стали около 50 человек. Местные правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220223/donbass-1774555880.html

украина

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, украина, сумы