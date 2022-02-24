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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donetsk-1774837797.html
Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка
Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка
Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка, разорвалось минимум девять снарядов, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:48
2022-02-24T18:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка, разорвалось минимум девять снарядов, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, пострадали три человека. Один из снарядов пробил газопровод, но пожара не последовало, и прибывшая ремонтная бригада устранила аварию.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
https://ria.ru/20220224/donbass-1774800913.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:48 24.02.2022 (обновлено: 18:02 24.02.2022)
 
Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка

Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка, есть раненные

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики в Донецке
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка, разорвалось минимум девять снарядов, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, пострадали три человека. Один из снарядов пробил газопровод, но пожара не последовало, и прибывшая ремонтная бригада устранила аварию.
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 16:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Обстрелы на юге ДНР сильнее, чем на донецком направлении, заявил Басурин
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 15:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина, заявили в ДНР
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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