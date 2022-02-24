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В Донецке снаряды попали в жилые дома
В Донецке снаряды попали в жилые дома - РИА Новости, 24.02.2022
В Донецке снаряды попали в жилые дома
В Донецке зафиксированы прямые попадания в жилые дома при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:05
2022-02-24T17:19
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. В Донецке зафиксированы прямые попадания в жилые дома при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Под обстрелом киевских силовиков: Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы города. Зафиксированы прямые попадания в жилые дома, здания социальных учреждений. Ранены мирные жители", - говорится в сообщении Кулемзина.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина
17:05 24.02.2022 (обновлено: 17:19 24.02.2022)
 
В Донецке снаряды попали в жилые дома

В Донецке при обстреле ВСУ снаряды попали в жилые дома и здания соцучреждений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на одной из улиц в Донецке
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. В Донецке зафиксированы прямые попадания в жилые дома при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"Под обстрелом киевских силовиков: Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы города. Зафиксированы прямые попадания в жилые дома, здания социальных учреждений. Ранены мирные жители", - говорится в сообщении Кулемзина.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Обстрелы на юге ДНР сильнее, чем на донецком направлении, заявил Басурин
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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