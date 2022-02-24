https://ria.ru/20220224/donetsk-1774694102.html

В центре Донецка отчетливо слышны артиллерийские взрывы

В центре Донецка отчетливо слышны артиллерийские взрывы - РИА Новости, 24.02.2022

В центре Донецка отчетливо слышны артиллерийские взрывы

Взрывы артиллерийских снарядов отчётливо слышны в Киевском районе Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:23

2022-02-24T11:23

2022-02-24T17:23

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Взрывы артиллерийских снарядов отчётливо слышны в Киевском районе Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.В настоящее время до центра Донецка отчётливо доносятся звуки артиллерийских взрывов, которые ориентировочно доносятся с окраин города, а именно из Киевского района. Информации о повреждении городской инфраструктуры от властей пока не поступало.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/basurin-1774691966.html

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"Интенсивная артиллерийская канонада" – корреспондент РИА Новости об обстрелах окраин Донецка "Интенсивная артиллерийская канонада" – корреспондент РИА Новости об обстрелах окраин Донецка 2022-02-24T11:23 true PT0M34S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), украина