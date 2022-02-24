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В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого вооружения со стороны ВСУ

В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого вооружения со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого вооружения со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины в 9.55 начали обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и поселка Старомихайловка, сообщил глава администрации Донецка... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:33

2022-02-24T10:33

2022-02-24T10:46

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в 9.55 начали обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и поселка Старомихайловка, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."В 9.55 ВСУ начали обстрел из тяжёлого вооружения Петровского района Донецка и пгт (поселка городского типа - ред.) Старомихайловка", - говорится в сообщении Кулемзина.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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