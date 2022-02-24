https://ria.ru/20220224/donetsk-1774677879.html
В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого вооружения со стороны ВСУ
В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого вооружения со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого вооружения со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины в 9.55 начали обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и поселка Старомихайловка, сообщил глава администрации Донецка... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:33
2022-02-24T10:33
2022-02-24T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
лнр
владимир путин
россия
киев
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676532_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_d31cbf17dd6d2a4f7d275674ad588cf6.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в 9.55 начали обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и поселка Старомихайловка, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."В 9.55 ВСУ начали обстрел из тяжёлого вооружения Петровского района Донецка и пгт (поселка городского типа - ред.) Старомихайловка", - говорится в сообщении Кулемзина.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/obstrely-1774679936.html
https://ria.ru/20220224/koridor-1774679817.html
россия
киев
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b8172eaf296a94ee00255458e1b4f24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, лнр, владимир путин, россия, киев, петровский район, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:33 24.02.2022 (обновлено: 10:46 24.02.2022)
В Донецке сообщили об обстреле из тяжелого вооружения со стороны ВСУ
В Донецке сообщили об обстреле Петровского района и Старомихайловки со стороны ВСУ