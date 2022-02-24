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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donetsk-1774626887.html
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная - РИА Новости, 24.02.2022
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная
В столице ДНР по состоянию на 5.40 утра (по мск) не наблюдается никакой активности, город мирно спит, звуков артиллерии не слышно, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:07
2022-02-24T07:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В столице ДНР по состоянию на 5.40 утра (по мск) не наблюдается никакой активности, город мирно спит, звуков артиллерии не слышно, передает корреспондент РИА Новости.Все системы жизнедеятельности Донецка работают в обычном режиме: есть телефонная связь и доступ в интернет.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Павел Стуков
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в мире, донбасс, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
07:07 24.02.2022
 
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная

Корреспондент РИА Новости: в Донецке спокойно и тихо, звуков артиллерии не слышно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Донецк
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В столице ДНР по состоянию на 5.40 утра (по мск) не наблюдается никакой активности, город мирно спит, звуков артиллерии не слышно, передает корреспондент РИА Новости.
Все системы жизнедеятельности Донецка работают в обычном режиме: есть телефонная связь и доступ в интернет.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
05:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Петровское в ДНР
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДонецк (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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