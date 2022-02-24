https://ria.ru/20220224/donetsk-1774626887.html
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная - РИА Новости, 24.02.2022
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная
В столице ДНР по состоянию на 5.40 утра (по мск) не наблюдается никакой активности, город мирно спит, звуков артиллерии не слышно, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:07
2022-02-24T07:07
2022-02-24T07:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В столице ДНР по состоянию на 5.40 утра (по мск) не наблюдается никакой активности, город мирно спит, звуков артиллерии не слышно, передает корреспондент РИА Новости.Все системы жизнедеятельности Донецка работают в обычном режиме: есть телефонная связь и доступ в интернет.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/petrovskoe-1774618980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная
Корреспондент РИА Новости: в Донецке спокойно и тихо, звуков артиллерии не слышно