https://ria.ru/20220224/donetsk-1774626887.html

Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная

Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная - РИА Новости, 24.02.2022

Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная

В столице ДНР по состоянию на 5.40 утра (по мск) не наблюдается никакой активности, город мирно спит, звуков артиллерии не слышно, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:07

2022-02-24T07:07

2022-02-24T07:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

донецк (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8b6fdedf6fb0c2a02f1a15c3613509.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В столице ДНР по состоянию на 5.40 утра (по мск) не наблюдается никакой активности, город мирно спит, звуков артиллерии не слышно, передает корреспондент РИА Новости.Все системы жизнедеятельности Донецка работают в обычном режиме: есть телефонная связь и доступ в интернет.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/petrovskoe-1774618980.html

донбасс

донецк (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Павел Стуков

Павел Стуков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, донбасс, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр