03:34 24.02.2022 (обновлено: 03:35 24.02.2022)
Украинские силовики обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские силовики обстреляли Донецк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Донецк, выпущены 10 запрещенных минскими соглашениями мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что обстрел по направлению поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка) зафиксирован в 2.40. "Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев