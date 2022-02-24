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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские силовики обстреляли Донецк
Украинские силовики обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские силовики обстреляли Донецк
Украинские силовики обстреляли Донецк, выпущены 10 запрещенных минскими соглашениями мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:34
2022-02-24T03:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Донецк, выпущены 10 запрещенных минскими соглашениями мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрел по направлению поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка) зафиксирован в 2.40. "Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
03:34 24.02.2022 (обновлено: 03:35 24.02.2022)
 
Украинские силовики обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские силовики обстреляли Донецк

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Донецк, выпущены 10 запрещенных минскими соглашениями мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что обстрел по направлению поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка) зафиксирован в 2.40. "Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Бронетехника ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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