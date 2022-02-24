https://ria.ru/20220224/donbass-1774868707.html

Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой - РИА Новости, 24.02.2022

Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине, — вынужденная мера. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:32

2022-02-24T19:32

2022-02-24T20:17

ситуация в днр и лнр

донбасс

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

владимир путин

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774875475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6da53eae8e753a0b62b791426b933d88.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине, — вынужденная мера.Ранее президент в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не оставили никаких шансов поступить иначе" – Путин о спецоперации в Донбассе ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С БИЗНЕСОМ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ: НАМ НЕ ОСТАВИЛИ ВЫБОРА, ВСЕ НАШИ ПОПЫТКИ БЫЛИ НУЛЕВЫМИ 2022-02-24T19:32 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, россия, украина, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, лнр, днр, признание днр и лнр в россии