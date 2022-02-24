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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774868707.html
Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой - РИА Новости, 24.02.2022
Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине, — вынужденная мера. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:32
2022-02-24T20:17
ситуация в днр и лнр
донбасс
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине, — вынужденная мера.Ранее президент в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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"Не оставили никаких шансов поступить иначе" – Путин о спецоперации в Донбассе
ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С БИЗНЕСОМ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ: НАМ НЕ ОСТАВИЛИ ВЫБОРА, ВСЕ НАШИ ПОПЫТКИ БЫЛИ НУЛЕВЫМИ
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ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, россия, украина, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, лнр, днр, признание днр и лнр в россии
19:32 24.02.2022 (обновлено: 20:17 24.02.2022)
 
Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

Президент Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине, — вынужденная мера.

"Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", — заявил он на встрече с крупным бизнесом.

Ранее президент в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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