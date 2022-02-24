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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774725168.html
Народные милиции ДНР и ЛНР создали группировки войск
Народные милиции ДНР и ЛНР создали группировки войск - РИА Новости, 24.02.2022
Народные милиции ДНР и ЛНР создали группировки войск
Народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВС Украины провели мобилизацию и создали группировку войск, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:42
2022-02-24T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВС Украины провели мобилизацию и создали группировку войск, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск", - заявил он."Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра", - сказал Конашенков."Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Дарья Буймова
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Конашенков: "Российские ВС приступили к проведению спецоперации по защите ДНР и ЛНР"
Первый брифинг российского Минобороны после начала специальной военной операции
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
12:42 24.02.2022 (обновлено: 12:49 24.02.2022)
 
Народные милиции ДНР и ЛНР создали группировки войск

В Минобороны заявили, что народные милиции ДНР и ЛНР создали группировки войск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВС Украины провели мобилизацию и создали группировку войск, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск", - заявил он.
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских ВС
"Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра", - сказал Конашенков.
"Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ЛНР на позиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении украинской РЛС в Сватово
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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