https://ria.ru/20220224/donbass-1774725168.html

Народные милиции ДНР и ЛНР создали группировки войск

Народные милиции ДНР и ЛНР создали группировки войск - РИА Новости, 24.02.2022

Народные милиции ДНР и ЛНР создали группировки войск

Народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВС Украины провели мобилизацию и создали группировку войск, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:42

2022-02-24T12:42

2022-02-24T12:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774726870_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_2319a8802d60fe9eba9e2cbcdd91a9b9.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВС Украины провели мобилизацию и создали группировку войск, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск", - заявил он."Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра", - сказал Конашенков."Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html

https://ria.ru/20220224/rls-1774719066.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Российские ВС приступили к проведению спецоперации по защите ДНР и ЛНР" Первый брифинг российского Минобороны после начала специальной военной операции 2022-02-24T12:42 true PT2M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины