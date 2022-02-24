https://ria.ru/20220224/donbass-1774718537.html

"Призывают всех": что происходит в Донбассе

"Призывают всех": что происходит в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

"Призывают всех": что происходит в Донбассе

В ночь на четверг президент России Владимир Путин отдал приказ о спецоперации против Вооруженных сил Украины. В первую очередь высокоточным оружием вывели из... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:50

2022-02-24T12:50

2022-02-24T13:42

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Андрей Коц, Сергей Андреев. В ночь на четверг президент России Владимир Путин отдал приказ о спецоперации против Вооруженных сил Украины. В первую очередь высокоточным оружием вывели из строя объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ. Подразделения ДНР и ЛНР в Донбассе начали наступление. Как развиваются события — в материале РИА Новости."Вывели из строя"Как сообщили в Минобороны России, для того чтобы разрушить военную инфраструктуру авиационных баз и подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, потребовалось всего несколько часов.В ведомстве особо подчеркнули, что мирному населению ничего не угрожает — точечные удары наносят исключительно по военным объектам.Украинские пограничники никакого сопротивления не оказывают. Разведка сообщает, что военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции. Подразделения, сложившие оружие, ударам не подвергаются.Также в Минобороны опровергли информацию о потерях самолетов, вертолетов и бронетехники. Заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по этому поводу назвали "полным враньем".На передовойОдновременно наступление началось и в Донбассе. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что республиканские подразделения продвигаются вперед."Задача — административная граница Донецкой области, которая была до 2014 года. Надо освободить людей, которые сейчас находятся под гнетом украинских политиков", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава ЛНР Леонид Пасечник предложил ВСУ сложить оружие, чтобы избежать жертв. "Это будет гарантией того, что они получат возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависящем государстве", — отметил он.Украинским военным, попавшим в окружение, силы ДНР и ЛНР готовы предоставить гуманитарный коридор для безопасного отхода. Однако утром ВСУ все еще обстреливали населенные пункты Донбасса — Горловку, Новоласпу, Григоровку, Белую Каменку, Васильевку. Из тяжелого вооружения — Петровский район Донецка и поселок городского типа Старомихайловка.Донецкие и луганские силовики сообщают об успешных наступательных действиях. К примеру, в районе Николаевки "боевики 53-й омбр (отдельной механизированной бригады) несут потери и оставляют позиции"."Мы — свидетели исторических событий"Не осталось в стороне и население Луганской и Донецкой республик. В Донбассе — массовая призывная кампания, какой не было, пожалуй, со времен Великой Отечественной.Пункты для постановки на воинский учет и отправки в учебные части открыты по всему Донецку. У одного, в Доме культуры Пролетарско-Буденновского района, с раннего утра дежурит группа местных.Вчерашние студенты и пожилые мужчины, с легкими рюкзачками и объемными баулами, в купленном на личные деньги камуфляже и потрепанных, "домашних" спортивных костюмах — конечно, новобранцев в атаку на украинские позиции никто не пошлет. Но обученный резерв Народной милиции жизненно необходим."Сейчас все их данные перепишут, потом посадят в автобусы и увезут в учебную часть, — объяснил офицер из призывной комиссии. — Там им выдадут форму и обувь. И начнется курс молодого бойца. Понятно, что из гражданских не подготовить профессиональных солдат за короткое время. Но они хотя бы устройство автомата будут знать и отстреляют из него по два-три магазина на стрельбище. А это уже что-то".По сути, в ДНР занялись созданием аналога украинских сил территориальной обороны. На резервистов и призывников возложат вспомогательные задачи: помогать военным, дежурить на блокпостах, следить за порядком на улицах. Киев сделал из формирования СТО громкую пиар-акцию с откровенной показухой, журналисты не стеснялись фотографировать с оружием в руках подростков и пожилых женщин. В ДНР же люди пришли в военкоматы не для того, чтобы покрасоваться под телекамерами."Я себе не прощу, если останусь в стороне, — говорит дончанин Андрей Лопухов. — В армии я не служил, но, думаю, меня всему нужному научат. В Донецке осталась беременная жена. Очень надеемся, что это скоро закончится. Я уклонялся от призыва в прошлые годы. Но теперь отступать некуда. Сейчас у нас дома творится мировая история. И я не хочу быть от этих событий в стороне"."Скорее бы закончилось"Конечно же, жены пришли проводить мужчин на войну. Не все эвакуировались в Россию. Женщины работают в скорой помощи, продавцами в жизненно важных сейчас продуктовых магазинах, служат в ополчении. И всецело поддерживают защитников. Хоть и не без боязни."Я аптекарем работаю на бульваре Шевченко. Вот мужа пришла проводить" — жительница Донецка Мариана Золотова курит одну сигарету за другой, наблюдая, как ее супруг заходит в автобус. На лице слезы. "Всю ночь его собирала. А он половину вещей из сумки выкинул, сказал: "Зачем мне все это? В армии выдадут". Переживаю — вдруг ему чего-то будет не хватать? Я была против его желания идти в войска. Но мужа не переубедить, он у меня упрямый. Я признаю его выбор".Пока мужчины уезжают на войну, продолжается эвакуация женщин, детей и стариков в Россию. На вокзале Макеевки мгоголюдно. Ждут поезда. "Покидаю Донбасс с тяжелым чувством, — вздыхает Руслана. — Тут мой дом, огород. Но дальше так невозможно. Мы восемь лет в подвалах. У меня внучка родилась в 2014 году и не знает ни одного мирного дня. В 2015-м в наш дом угодил снаряд. Выбило все окна и вынесло дверь. Бог нас уберег, мы в это время были в гостях у знакомых".Поэтому она, как и все жители Донбасса, надеется, что скоро все закончится.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774711203.html

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины