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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774680291.html
Басурин заявил, что силы ДНР будут освобождать территорию области
Басурин заявил, что силы ДНР будут освобождать территорию области - РИА Новости, 24.02.2022
Басурин заявил, что силы ДНР будут освобождать территорию области
Задача сил ДНР - выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:38
2022-02-24T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Задача сил ДНР - выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Это задача - административная граница Донецкой области, потому что ДНР и ЛНР в административных границах тех областей, которые были до 2014 года. Поэтому задача номер один - выйти на эти границы и освободить людей, которые сейчас находятся под гнетом украинских политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
10:38 24.02.2022 (обновлено: 10:52 24.02.2022)
 
Басурин заявил, что силы ДНР будут освобождать территорию области

Басурин заявил, что силы ДНР будут освобождать территорию области

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Задача сил ДНР - выйти на границы Донецкой области и освободить эти территории, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Это задача - административная граница Донецкой области, потому что ДНР и ЛНР в административных границах тех областей, которые были до 2014 года. Поэтому задача номер один - выйти на эти границы и освободить людей, которые сейчас находятся под гнетом украинских политиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:35
Басурин заявил, что украинские военные не сложили оружие
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили, что у республики не будет легкой операции в Донбассе
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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