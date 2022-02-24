09:42 24.02.2022 (обновлено: 10:16 24.02.2022)
Басурин назвал заявления Киева об уничтожении гражданских объектов ложью
Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил, что уничтожаются только военные объекты
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории Украины уничтожаются только военные объекты, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Вот эти все заявления, которые делаются украинской стороной о том, что уничтожаются гражданские объекты, — это ложь. Уничтожаются только военные объекты на территории Украины", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны страны сообщило, что Вооруженные силы не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, отметил Путин и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Опубликовано: Дарья Буймова