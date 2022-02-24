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Басурин назвал заявления Киева об уничтожении гражданских объектов ложью

Басурин назвал заявления Киева об уничтожении гражданских объектов ложью - РИА Новости, 24.02.2022

Басурин назвал заявления Киева об уничтожении гражданских объектов ложью

На территории Украины уничтожаются только военные объекты, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:42

2022-02-24T09:42

2022-02-24T10:16

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории Украины уничтожаются только военные объекты, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны страны сообщило, что Вооруженные силы не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, отметил Путин и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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