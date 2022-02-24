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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774662581.html
Басурин назвал заявления Киева об уничтожении гражданских объектов ложью
Басурин назвал заявления Киева об уничтожении гражданских объектов ложью - РИА Новости, 24.02.2022
Басурин назвал заявления Киева об уничтожении гражданских объектов ложью
На территории Украины уничтожаются только военные объекты, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:42
2022-02-24T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории Украины уничтожаются только военные объекты, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны страны сообщило, что Вооруженные силы не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, отметил Путин и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, оон
09:42 24.02.2022 (обновлено: 10:16 24.02.2022)
 
Басурин назвал заявления Киева об уничтожении гражданских объектов ложью

Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил, что уничтожаются только военные объекты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории Украины уничтожаются только военные объекты, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Вот эти все заявления, которые делаются украинской стороной о том, что уничтожаются гражданские объекты, — это ложь. Уничтожаются только военные объекты на территории Украины", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны страны сообщило, что Вооруженные силы не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, отметил Путин и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФООН
 
 
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