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Небензя рассказал, чем отличается восприятие Донбасса Россией и Западом

Небензя рассказал, чем отличается восприятие Донбасса Россией и Западом - РИА Новости, 24.02.2022

Небензя рассказал, чем отличается восприятие Донбасса Россией и Западом

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, чем отличается восприятие народа Донбасса Москвой и Западом. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:31

2022-02-24T09:31

2022-02-24T09:31

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

луганская народная республика

совет безопасности оон

совет федерации рф

киев

оон

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, чем отличается восприятие народа Донбасса Москвой и Западом.По его словам, для Запада жители Донбасса – исключительно разменная монета в геополитической игре, направленной на ослабление России и продвижение НАТО к ее границам."Для нас же это женщины, дети, старики, восемь лет прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций. Для нас это и украинский народ, страдающий под гнетом майданной власти. В этом разница в наших подходах", - сказал Небензя на заседании СБ ООН."Не сменив геополитическую оптику, вы нас никогда не поймете. Но зато нам бесконечно благодарны те, ради кого принимались упомянутые мной решения, те о ком вы не вспоминали все эти 8 лет, называя их исключительно пророссийскими сепаратистами и террористами, для нас это самое главное", - подчеркнул он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, луганская народная республика, совет безопасности оон, совет федерации рф, киев, оон, в мире, василий небензя