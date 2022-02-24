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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/donbass-1774637240.html
Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье
Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье - РИА Новости, 24.02.2022
Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье
Штурмовые бригады Луганской народной республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного у линии соприкосновения в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:59
2022-02-24T08:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
счастье (город)
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Штурмовые бригады Луганской народной республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в Telegram-канале советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев с позывным "Коммунист"."Вот и настал момент истины. Идём врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы… Буквально 30-40 минут", - говорит на видео Киселев.Пост размещен в 7.14, позже он опубликовал еще один: "Сейчас на Донбассе очень горячо, но всё будет хорошо. Не сомневайтесь".По сообщению корреспондента РИА Новости, с того направления доносится сильная канонада, в соцсетях публикуют видео с дымом над Счастьем.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, счастье (город)
07:59 24.02.2022 (обновлено: 08:05 24.02.2022)
 
Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье

В ЛНР заявили, что ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Штурмовые бригады Луганской народной республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в Telegram-канале советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев с позывным "Коммунист".
"Вот и настал момент истины. Идём врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы… Буквально 30-40 минут", - говорит на видео Киселев.
Пост размещен в 7.14, позже он опубликовал еще один: "Сейчас на Донбассе очень горячо, но всё будет хорошо. Не сомневайтесь".
По сообщению корреспондента РИА Новости, с того направления доносится сильная канонада, в соцсетях публикуют видео с дымом над Счастьем.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта Петровское со стороны ВСУ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРСчастье (город)
 
 
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