https://ria.ru/20220224/donbass-1774637240.html
Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье
Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье - РИА Новости, 24.02.2022
Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье
Штурмовые бригады Луганской народной республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного у линии соприкосновения в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:59
2022-02-24T07:59
2022-02-24T08:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
счастье (город)
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Штурмовые бригады Луганской народной республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в Telegram-канале советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев с позывным "Коммунист"."Вот и настал момент истины. Идём врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы… Буквально 30-40 минут", - говорит на видео Киселев.Пост размещен в 7.14, позже он опубликовал еще один: "Сейчас на Донбассе очень горячо, но всё будет хорошо. Не сомневайтесь".По сообщению корреспондента РИА Новости, с того направления доносится сильная канонада, в соцсетях публикуют видео с дымом над Счастьем.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/donbass-1774636475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, счастье (город)
07:59 24.02.2022 (обновлено: 08:05 24.02.2022)
Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье
В ЛНР заявили, что ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье