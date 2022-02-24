https://ria.ru/20220224/donbass-1774637240.html

Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье

Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье - РИА Новости, 24.02.2022

Ополченцы ведут боевые действия в районе города Счастье

Штурмовые бригады Луганской народной республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного у линии соприкосновения в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:59

2022-02-24T07:59

2022-02-24T08:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

счастье (город)

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Штурмовые бригады Луганской народной республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Киеву города Счастье, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в Telegram-канале советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев с позывным "Коммунист"."Вот и настал момент истины. Идём врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы… Буквально 30-40 минут", - говорит на видео Киселев.Пост размещен в 7.14, позже он опубликовал еще один: "Сейчас на Донбассе очень горячо, но всё будет хорошо. Не сомневайтесь".По сообщению корреспондента РИА Новости, с того направления доносится сильная канонада, в соцсетях публикуют видео с дымом над Счастьем.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774636475.html

донбасс

счастье (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, счастье (город)