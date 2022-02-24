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Курс доллара обновил максимум с 2016 года

Курс доллара обновил максимум с 2016 года - РИА Новости, 24.02.2022

Курс доллара обновил максимум с 2016 года

Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, следует из данных... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:05

2022-02-24T10:05

2022-02-24T10:27

экономика

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 3,94 рубля, до 85,1 рубля (уже подскакивал до 89,6 рубля).Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, россия, владимир путин, донбасс