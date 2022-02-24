https://ria.ru/20220224/dollar-1774668752.html
Курс доллара обновил максимум с 2016 года
Курс доллара обновил максимум с 2016 года - РИА Новости, 24.02.2022
Курс доллара обновил максимум с 2016 года
Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, следует из данных... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:05
2022-02-24T10:05
2022-02-24T10:27
экономика
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150047/45/1500474552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa1672784ff56ae7e573e80cc8389a99.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля в четверг продолжает падение: доллар подскочил выше 86 рублей и обновил исторический максимум державшийся с января 2016 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 3,94 рубля, до 85,1 рубля (уже подскакивал до 89,6 рубля).Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, говорится в сообщении регулятора.
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150047/45/1500474552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d369b2341c2e5783f8db2b1194d6eb40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, донбасс
10:05 24.02.2022 (обновлено: 10:27 24.02.2022)
Курс доллара обновил максимум с 2016 года
Курс доллара подскочил выше 86 рублей и обновил максимум с января 2016 года