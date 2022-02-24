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Что ждет доллар до конца зимы
Гражданам объяснили, что ждет доллар до конца зимы - РИА Новости, 24.02.2022
Что ждет доллар до конца зимы
Усиление напряженности между Россией и Западом породило спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар подскочит по отношению к рублю. На фоне вероятного... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:17
2022-02-24T10:45
экономика
рубль
доллар
россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Усиление напряженности между Россией и Западом породило спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар подскочит по отношению к рублю. На фоне вероятного принятия нового пакета санкций курс взлетит в район 80-90 рублей за доллар. Однако это далеко не точно, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.Фундаментальные основания, по его мнению, диктуют другой сценарий. Рубль недооценен, поэтому может подорожать к доллару до отметки в 60-70 рублей при текущих ценах на нефть и газ и высокой ставке Центробанка.Он указал, что для этих операций важна низкая волатильность рубля к доллару, поэтому наши власти будут стремиться не допустить скачков на валютном рынке.
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Алексей Калабанов
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экономика, рубль, доллар, россия
01:17 24.02.2022 (обновлено: 10:45 24.02.2022)
 
Гражданам объяснили, что ждет доллар до конца зимы

Эксперт Верников предупредил о риске роста курс доллара к концу февраля до 90 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Усиление напряженности между Россией и Западом породило спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар подскочит по отношению к рублю. На фоне вероятного принятия нового пакета санкций курс взлетит в район 80-90 рублей за доллар. Однако это далеко не точно, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.
Фундаментальные основания, по его мнению, диктуют другой сценарий. Рубль недооценен, поэтому может подорожать к доллару до отметки в 60-70 рублей при текущих ценах на нефть и газ и высокой ставке Центробанка.

"Наши власти заинтересованы чтобы продолжились операции carry trade. Иными словами, чтобы западные инвесторы брали дешевые кредиты в своих странах и вкладывали эти деньги в российские облигации. Высокая инфляция этим операциям не мешает", — рассуждает Верников.

Он указал, что для этих операций важна низкая волатильность рубля к доллару, поэтому наши власти будут стремиться не допустить скачков на валютном рынке.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 18:35Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года
Опубликовано: Алексей Калабанов
 
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