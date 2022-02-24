https://ria.ru/20220224/dollar-1774605445.html

Что ждет доллар до конца зимы

Гражданам объяснили, что ждет доллар до конца зимы - РИА Новости, 24.02.2022

Что ждет доллар до конца зимы

Усиление напряженности между Россией и Западом породило спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар подскочит по отношению к рублю. На фоне вероятного... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T01:17

2022-02-24T01:17

2022-02-24T10:45

экономика

рубль

доллар

россия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Усиление напряженности между Россией и Западом породило спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар подскочит по отношению к рублю. На фоне вероятного принятия нового пакета санкций курс взлетит в район 80-90 рублей за доллар. Однако это далеко не точно, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.Фундаментальные основания, по его мнению, диктуют другой сценарий. Рубль недооценен, поэтому может подорожать к доллару до отметки в 60-70 рублей при текущих ценах на нефть и газ и высокой ставке Центробанка.Он указал, что для этих операций важна низкая волатильность рубля к доллару, поэтому наши власти будут стремиться не допустить скачков на валютном рынке.

https://ria.ru/20220223/dollar-1774568555.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, доллар, россия