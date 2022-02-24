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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dolg-1774624935.html
Путин: уверен, что преданные России солдаты исполнят свой долг
Путин: уверен, что преданные России солдаты исполнят свой долг - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: уверен, что преданные России солдаты исполнят свой долг
Президент России Владимир Путин уверен, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:46
2022-02-24T06:46
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно."Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти", - сказал Путин в своем обращении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, украина
06:46 24.02.2022
 
Путин: уверен, что преданные России солдаты исполнят свой долг

Президент Путин: уверен, что преданные России солдаты исполнят свой долг

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно.
"Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти", - сказал Путин в своем обращении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин обратился к гражданам Украины и назвал действия России самозащитой
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреУкраина
 
 
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