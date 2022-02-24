https://ria.ru/20220224/dolg-1774624935.html

Путин: уверен, что преданные России солдаты исполнят свой долг

Путин: уверен, что преданные России солдаты исполнят свой долг - РИА Новости, 24.02.2022

Путин: уверен, что преданные России солдаты исполнят свой долг

Президент России Владимир Путин уверен, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:46

2022-02-24T06:46

2022-02-24T06:46

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно."Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти", - сказал Путин в своем обращении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, украина