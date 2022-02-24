https://ria.ru/20220224/dokumenty-1774764187.html

СБУ сжигает документы в центре Киева, сообщили СМИ

СБУ сжигает документы в центре Киева, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022

СБУ сжигает документы в центре Киева, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины сжигает документы в центре Киева, сообщает в четверг Telegram-канал украинского издания Страна.ua. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:22

2022-02-24T14:22

2022-02-24T14:59

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины сжигает документы в центре Киева, сообщает в четверг Telegram-канал украинского издания Страна.ua."СБУ сжигает документы в центре Киева. Съемка из дома на улице Прорезной", - говорится в подписи к видео, на котором группа людей в форме и штатском бросают в огонь листы бумаги. Какая на них содержится информациями, из записи непонятно.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774737272.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, служба безопасности украины