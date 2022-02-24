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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dokumenty-1774764187.html
СБУ сжигает документы в центре Киева, сообщили СМИ
СБУ сжигает документы в центре Киева, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
СБУ сжигает документы в центре Киева, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины сжигает документы в центре Киева, сообщает в четверг Telegram-канал украинского издания Страна.ua. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:22
2022-02-24T14:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины сжигает документы в центре Киева, сообщает в четверг Telegram-канал украинского издания Страна.ua."СБУ сжигает документы в центре Киева. Съемка из дома на улице Прорезной", - говорится в подписи к видео, на котором группа людей в форме и штатском бросают в огонь листы бумаги. Какая на них содержится информациями, из записи непонятно.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, киев, украина, служба безопасности украины
14:22 24.02.2022 (обновлено: 14:59 24.02.2022)
 
СБУ сжигает документы в центре Киева, сообщили СМИ

Страна.ua: Служба безопасности Украины сжигает документы в центре Киева,

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины сжигает документы в центре Киева, сообщает в четверг Telegram-канал украинского издания Страна.ua.
"СБУ сжигает документы в центре Киева. Съемка из дома на улице Прорезной", - говорится в подписи к видео, на котором группа людей в форме и штатском бросают в огонь листы бумаги. Какая на них содержится информациями, из записи непонятно.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: СБУ готовит постановочные сюжеты с жертвами среди гражданских
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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