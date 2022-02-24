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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dogovor-1774869357.html
Пушилин: ДНР получает помощь в проведении операции по договору с Россией
Пушилин: ДНР получает помощь в проведении операции по договору с Россией - РИА Новости, 24.02.2022
Пушилин: ДНР получает помощь в проведении операции по договору с Россией
При проведении операции в Донбассе Донецкая народная республика получает помощь от России в рамках договора, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:36
2022-02-24T20:18
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. При проведении операции в Донбассе Донецкая народная республика получает помощь от России в рамках договора, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"."Я пока воздержусь от комментариев. Вы знаете, что операция продолжается, я здесь не хотел бы навредить. То, что мы помощь от России получаем, — однозначно, все в рамках договора", — сказал он.Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. По его словам, часть украинских Вооруженных сил продолжает оказывать сопротивление и проводит "обстрелы жилых кварталов" — "здесь угроза для гражданского населения"."Что касается раненых, погибших, информация постоянно обновляется. Но я вынужден констатировать, что есть погибшие и раненые как среди гражданского населения, так и среди наших военнослужащих", — рассказал глава ДНР.Как подчеркнул Пушилин, помимо задачи вернуть границы, указанные в Конституции республики, в ДНР стремятся сохранить жизни служащим ВСУ — они служат по призыву.Он добавил, что у ДНР есть план действий по восстановлению и запуску предприятий на территории Донецкой области.Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.Специальная военная операция в ДонбассеРанее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. По словам президента, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/obyasnenie-1774869469.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, денис пушилин, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, признание днр и лнр в россии
19:36 24.02.2022 (обновлено: 20:18 24.02.2022)
 
Пушилин: ДНР получает помощь в проведении операции по договору с Россией

Пушилин: ДНР получает помощь от России в проведении операции согласно договору с Москвой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на одной из улиц в Донецке
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. При проведении операции в Донбассе Донецкая народная республика получает помощь от России в рамках договора, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
"Я пока воздержусь от комментариев. Вы знаете, что операция продолжается, я здесь не хотел бы навредить. То, что мы помощь от России получаем, — однозначно, все в рамках договора", — сказал он.
Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. По его словам, часть украинских Вооруженных сил продолжает оказывать сопротивление и проводит "обстрелы жилых кварталов" — "здесь угроза для гражданского населения".
"Что касается раненых, погибших, информация постоянно обновляется. Но я вынужден констатировать, что есть погибшие и раненые как среди гражданского населения, так и среди наших военнослужащих", — рассказал глава ДНР.
Не оставили никаких шансов поступить иначе – Путин о спецоперации в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин объяснил причину спецоперации в Донбассе
Как подчеркнул Пушилин, помимо задачи вернуть границы, указанные в Конституции республики, в ДНР стремятся сохранить жизни служащим ВСУ — они служат по призыву.

"С нашей стороны предпринимаются определенные шаги, чтобы они сложили оружие и просто вернулись к своим семьям. Я не исключаю, что мы будем привлекать к этому сейчас и международников — тех, кто остались".

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке
Денис Пушилин
Глава ДНР
Он добавил, что у ДНР есть план действий по восстановлению и запуску предприятий на территории Донецкой области.
Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Специальная военная операция в Донбассе

Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. По словам президента, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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