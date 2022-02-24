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Пушилин: ДНР получает помощь в проведении операции по договору с Россией

Пушилин: ДНР получает помощь в проведении операции по договору с Россией - РИА Новости, 24.02.2022

Пушилин: ДНР получает помощь в проведении операции по договору с Россией

При проведении операции в Донбассе Донецкая народная республика получает помощь от России в рамках договора, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:36

2022-02-24T19:36

2022-02-24T20:18

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. При проведении операции в Донбассе Донецкая народная республика получает помощь от России в рамках договора, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"."Я пока воздержусь от комментариев. Вы знаете, что операция продолжается, я здесь не хотел бы навредить. То, что мы помощь от России получаем, — однозначно, все в рамках договора", — сказал он.Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. По его словам, часть украинских Вооруженных сил продолжает оказывать сопротивление и проводит "обстрелы жилых кварталов" — "здесь угроза для гражданского населения"."Что касается раненых, погибших, информация постоянно обновляется. Но я вынужден констатировать, что есть погибшие и раненые как среди гражданского населения, так и среди наших военнослужащих", — рассказал глава ДНР.Как подчеркнул Пушилин, помимо задачи вернуть границы, указанные в Конституции республики, в ДНР стремятся сохранить жизни служащим ВСУ — они служат по призыву.Он добавил, что у ДНР есть план действий по восстановлению и запуску предприятий на территории Донецкой области.Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.Специальная военная операция в ДонбассеРанее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. По словам президента, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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