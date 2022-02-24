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В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике

В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике - РИА Новости, 24.02.2022

В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике

Мобилизация в ЛНР идет полным ходом, добровольцы всё прибывают, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:33

2022-02-24T22:33

2022-02-24T22:33

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мобилизация в ЛНР идет полным ходом, добровольцы всё прибывают, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко."Да, продолжается, объявленная главой (ЛНР) всеобщая мобилизация идёт полным ходом, добровольцы все прибывают и прибывают", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, народная милиция лнр