https://ria.ru/20220224/dobrovoltsy-1774909922.html
В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике
В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике
Мобилизация в ЛНР идет полным ходом, добровольцы всё прибывают, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:33
2022-02-24T22:33
2022-02-24T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр
народная милиция лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мобилизация в ЛНР идет полным ходом, добровольцы всё прибывают, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко."Да, продолжается, объявленная главой (ЛНР) всеобщая мобилизация идёт полным ходом, добровольцы все прибывают и прибывают", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, народная милиция лнр
В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике
Народная милиция ЛНР: мобилизация в республике идет полным ходом, добровольцы прибывают