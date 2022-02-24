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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dobrovoltsy-1774909922.html
В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике
В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике - РИА Новости, 24.02.2022
В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике
Мобилизация в ЛНР идет полным ходом, добровольцы всё прибывают, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:33
2022-02-24T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
народная милиция лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мобилизация в ЛНР идет полным ходом, добровольцы всё прибывают, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко."Да, продолжается, объявленная главой (ЛНР) всеобщая мобилизация идёт полным ходом, добровольцы все прибывают и прибывают", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
луганская народная республика
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, народная милиция лнр
22:33 24.02.2022
 
В ЛНР сообщили о росте числа добровольцев в республике

Народная милиция ЛНР: мобилизация в республике идет полным ходом, добровольцы прибывают

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМобилизация в Донбассе
Мобилизация в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мобилизация в Донбассе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мобилизация в ЛНР идет полным ходом, добровольцы всё прибывают, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
"Да, продолжается, объявленная главой (ЛНР) всеобщая мобилизация идёт полным ходом, добровольцы все прибывают и прибывают", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРНародная милиция ЛНР
 
 
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