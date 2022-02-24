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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dnr-1774830294.html
В ДНР сообщили, что 15 украинских силовиков перешли на сторону республики
В ДНР сообщили, что 15 украинских силовиков перешли на сторону республики - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР сообщили, что 15 украинских силовиков перешли на сторону республики
Пятнадцать военнослужащих ВС Украины сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики в районе населенного пункта Петровское, уточнила в четверг РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:24
2022-02-24T17:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
владимир путин
эдуард басурин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Пятнадцать военнослужащих ВС Украины сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики в районе населенного пункта Петровское, уточнила в четверг Народная милиция ДНР."В районе н. п. Петровское добровольно сложили оружие 15 военнослужащих ВСУ и перешли на сторону ДНР", - говорится в сообщении.Ранее официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил РИА Новости, что украинские войска в ряде районов Донбасса оказывают сопротивление, но многие сдаются, видя отношение своих командиров, на данный момент 15 военных со стороны противника оставили оружие и сдались.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lnr-1774811581.html
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украина
донецкая народная республика
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в мире, днр, украина, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:24 24.02.2022 (обновлено: 17:39 24.02.2022)
 
В ДНР сообщили, что 15 украинских силовиков перешли на сторону республики

Народная милиция ДНР: 15 солдат ВСУ перешли на сторону республики в районе Петровского

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Пятнадцать военнослужащих ВС Украины сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики в районе населенного пункта Петровское, уточнила в четверг Народная милиция ДНР.
"В районе н. п. Петровское добровольно сложили оружие 15 военнослужащих ВСУ и перешли на сторону ДНР", - говорится в сообщении.
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:33В мире
В ЛНР сообщили о расстреле украинскими силовиками пятерых солдат ВСУ
Ранее официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил РИА Новости, что украинские войска в ряде районов Донбасса оказывают сопротивление, но многие сдаются, видя отношение своих командиров, на данный момент 15 военных со стороны противника оставили оружие и сдались.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
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Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраинаВладимир ПутинЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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