https://ria.ru/20220224/dnr-1774785296.html

Наступление Народной милиции ДНР идет по плану, заявил Басурин

Наступление Народной милиции ДНР идет по плану, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022

Наступление Народной милиции ДНР идет по плану, заявил Басурин

Наступление в Донецкой области идет по плану, сбоев графика нет, заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:15

2022-02-24T15:15

2022-02-24T15:21

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Наступление в Донецкой области идет по плану, сбоев графика нет, заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Процесс идет по плану. То, что было запланировано, пока мы из графика не выбиваемся", - сказал он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина