https://ria.ru/20220224/dnr-1774779959.html
В ДНР восемь мирных жителей получили ранения, один погиб при обстреле
В ДНР восемь мирных жителей получили ранения, один погиб при обстреле - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР восемь мирных жителей получили ранения, один погиб при обстреле
Восемь мирных жителей получили ранения, один погиб в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины в течение 24... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:02
2022-02-24T15:02
2022-02-24T15:07
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения, один погиб в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины в течение 24 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Восемь граждан получили ранения, один погиб. Повреждены шесть жилых домов", - сказал Басурин.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
15:02 24.02.2022 (обновлено: 15:07 24.02.2022)
В ДНР восемь мирных жителей получили ранения, один погиб при обстреле
В ДНР восемь мирных жителей получили ранения, один погиб при обстреле со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения, один погиб в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины в течение 24 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Восемь граждан получили ранения, один погиб. Повреждены шесть жилых домов", - сказал Басурин.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.