https://ria.ru/20220224/dnr-1774779959.html

В ДНР восемь мирных жителей получили ранения, один погиб при обстреле

В ДНР восемь мирных жителей получили ранения, один погиб при обстреле - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР восемь мирных жителей получили ранения, один погиб при обстреле

Восемь мирных жителей получили ранения, один погиб в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины в течение 24... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:02

2022-02-24T15:02

2022-02-24T15:07

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения, один погиб в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины в течение 24 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Восемь граждан получили ранения, один погиб. Повреждены шесть жилых домов", - сказал Басурин.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774778539.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр