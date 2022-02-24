https://ria.ru/20220224/dnr-1774749825.html
Глава ДНР заявил о росте числа украинских военных, сдавших оружие
Глава ДНР заявил о росте числа украинских военных, сдавших оружие - РИА Новости, 24.02.2022
Глава ДНР заявил о росте числа украинских военных, сдавших оружие
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, сдавших оружие, растет, по его словам, украинских пленных перемещают РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:48
2022-02-24T13:48
2022-02-24T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, сдавших оружие, растет, по его словам, украинских пленных перемещают в места, подготовленные пенитенциарными службами."Количество пленных растет. Они перемещаются в места, которые подготовили непосредственно наши пенитенциарные службы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774676161.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/dnr-1774731437.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/lnr-1774725956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
Глава ДНР заявил о росте числа украинских военных, сдавших оружие
Глава ДНР Пушилин: количество украинских военных, сдавших оружие, растет
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, сдавших оружие, растет, по его словам, украинских пленных перемещают в места, подготовленные пенитенциарными службами.
"Количество пленных растет. Они перемещаются в места, которые подготовили непосредственно наши пенитенциарные службы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1"
.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР
и ЛНР
, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Станислав Ванд