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В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

Два мирных жителя ранены в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:21

2022-02-24T12:21

2022-02-24T12:26

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Донецка ранены два мирных жителя", - сообщило представительство в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

донецк (донецкая область)

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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