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В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
Два мирных жителя ранены в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:21
2022-02-24T12:21
2022-02-24T12:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Донецка ранены два мирных жителя", - сообщило представительство в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), украина, вооруженные силы украины
12:21 24.02.2022 (обновлено: 12:26 24.02.2022)
В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
Представительство ДНР заявило о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ