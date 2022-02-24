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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dnr-1774716019.html
В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ
Два мирных жителя ранены в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:21
2022-02-24T12:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
донецк (донецкая область)
украина
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Донецка ранены два мирных жителя", - сообщило представительство в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), украина, вооруженные силы украины
12:21 24.02.2022 (обновлено: 12:26 24.02.2022)
 
В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

Представительство ДНР заявило о ранении двух мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Донецка ранены два мирных жителя", - сообщило представительство в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияДонецк (Донецкая область)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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