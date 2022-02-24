10:40 24.02.2022 (обновлено: 10:47 24.02.2022)
Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР
Представитель ДНР Басурин заявил, что не видел российских военных в республике
Эдуард Басурин
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не видел российских военных на территории самопровозглашенной республики.
"Есть ли здесь российские военные? Я их не видел, может быть, они где-то и находятся, но непосредственного контакта у меня с ними не было", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Кирилл Волков