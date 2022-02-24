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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dnr-1774681057.html
Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР
Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не видел российских военных на территории самопровозглашенной республики. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:40
2022-02-24T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не видел российских военных на территории самопровозглашенной республики.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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в мире, украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр
10:40 24.02.2022 (обновлено: 10:47 24.02.2022)
 
Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР

Представитель ДНР Басурин заявил, что не видел российских военных в республике

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эдуард Басурин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не видел российских военных на территории самопровозглашенной республики.
"Есть ли здесь российские военные? Я их не видел, может быть, они где-то и находятся, но непосредственного контакта у меня с ними не было", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Путин объявляет о начале специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
05:50
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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