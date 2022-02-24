10:35 24.02.2022 (обновлено: 10:42 24.02.2022)
Басурин заявил, что украинские военные не сложили оружие
Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил, что ВСУ пока не сложили оружие
Эдуард Басурин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военные Украины оружие не сложили, группировка большая, ситуация сложная, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Я не могу сказать, что происходит в глубине Украины, я говорю про линию соприкосновения. Интенсивность обстрелов усиливается со стороны украинских военных, оружие они не складывают... На данный момент оружие они не складывают, поэтому ситуация очень сложная, потому что группировка военная очень большая", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Варвара Скокшина