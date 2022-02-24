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Басурин заявил, что украинские военные не сложили оружие
Басурин заявил, что украинские военные не сложили оружие - РИА Новости, 24.02.2022
Басурин заявил, что украинские военные не сложили оружие
Военные Украины оружие не сложили, группировка большая, ситуация сложная, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:35
2022-02-24T10:42
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военные Украины оружие не сложили, группировка большая, ситуация сложная, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Я не могу сказать, что происходит в глубине Украины, я говорю про линию соприкосновения. Интенсивность обстрелов усиливается со стороны украинских военных, оружие они не складывают... На данный момент оружие они не складывают, поэтому ситуация очень сложная, потому что группировка военная очень большая", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин
10:35 24.02.2022 (обновлено: 10:42 24.02.2022)
 
Басурин заявил, что украинские военные не сложили оружие

Представитель Народной милиции ДНР Басурин заявил, что ВСУ пока не сложили оружие

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эдуард Басурин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военные Украины оружие не сложили, группировка большая, ситуация сложная, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Я не могу сказать, что происходит в глубине Украины, я говорю про линию соприкосновения. Интенсивность обстрелов усиливается со стороны украинских военных, оружие они не складывают... На данный момент оружие они не складывают, поэтому ситуация очень сложная, потому что группировка военная очень большая", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин заявил, что силы ДНР будут освобождать территорию области
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард Басурин
 
 
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