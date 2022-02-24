10:16 24.02.2022 (обновлено: 10:31 24.02.2022)
Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки
Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки, ВСУ оставляют позиции
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что ведет успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка, Вооруженные силы Украины несут потери и оставляют свои позиции.
"Подразделения НМ ДНР ведут успешные наступательные действия в районе н.п. Николаевка, боевики 53 омбр (отдельной механизированной бригады) несут потери и оставляют свои позиции", - говорится в сообщении Народной милиции республики. "Штаб 53 бригады сворачивается из н.п. Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону", - подчеркнули в НМ ДНР.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков