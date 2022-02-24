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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dnr-1774672524.html
Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки
Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки - РИА Новости, 24.02.2022
Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки
Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что ведет успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка, Вооруженные силы... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:16
2022-02-24T10:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что ведет успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка, Вооруженные силы Украины несут потери и оставляют свои позиции."Подразделения НМ ДНР ведут успешные наступательные действия в районе н.п. Николаевка, боевики 53 омбр (отдельной механизированной бригады) несут потери и оставляют свои позиции", - говорится в сообщении Народной милиции республики. "Штаб 53 бригады сворачивается из н.п. Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону", - подчеркнули в НМ ДНР.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/voennye-1774670591.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, россия
10:16 24.02.2022 (обновлено: 10:31 24.02.2022)
 
Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки

Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки, ВСУ оставляют позиции

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что ведет успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка, Вооруженные силы Украины несут потери и оставляют свои позиции.
"Подразделения НМ ДНР ведут успешные наступательные действия в районе н.п. Николаевка, боевики 53 омбр (отдельной механизированной бригады) несут потери и оставляют свои позиции", - говорится в сообщении Народной милиции республики. "Штаб 53 бригады сворачивается из н.п. Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону", - подчеркнули в НМ ДНР.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные массово покидают позиции, заявили в ЛНР и ДНР
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Запад отказался от Украины: что дальше?
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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