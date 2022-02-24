https://ria.ru/20220224/dnr-1774672524.html

Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки

Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки - РИА Новости, 24.02.2022

Народная милиция ДНР заявила о наступлении в районе Николаевки

Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что ведет успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка, Вооруженные силы... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:16

2022-02-24T10:16

2022-02-24T10:31

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что ведет успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка, Вооруженные силы Украины несут потери и оставляют свои позиции."Подразделения НМ ДНР ведут успешные наступательные действия в районе н.п. Николаевка, боевики 53 омбр (отдельной механизированной бригады) несут потери и оставляют свои позиции", - говорится в сообщении Народной милиции республики. "Штаб 53 бригады сворачивается из н.п. Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону", - подчеркнули в НМ ДНР.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/voennye-1774670591.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, россия