08:33 24.02.2022 (обновлено: 08:45 24.02.2022)
По всей линии соприкосновения в ДНР идет артиллерийская канонада
По всей линии соприкосновения в ДНР идет интенсивная артиллерийская канонада
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные. Архивное фото
ИЛОВАЙСК, 24 фев - РИА Новости. Отчетливо слышна артиллерийская канонада по всей линии соприкосновения в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости, находящийся в районе Иловайска.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил агентству, что бои идут по всей линии соприкосновения, Подразделения ДНР не переходят в атаку.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Варвара Скокшина