https://ria.ru/20220224/dnr-1774644107.html
Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил Басурин
Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022
Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил Басурин
Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:31
2022-02-24T08:31
2022-02-24T08:39
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130952/81/1309528170_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_fae9dfb628737d4cbaab871de2e387b6.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В настоящее время подразделения ДНР не ведут наступление", - сказал Басурин.По его словам, бои идут по всей линии соприкосновения, также он призвал украинских военных сдаться.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/dnr-1774644809.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130952/81/1309528170_0:0:2725:2045_1920x0_80_0_0_4b23fbc0cdc24e96560e48f81ce9010d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин
08:31 24.02.2022 (обновлено: 08:39 24.02.2022)
Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил Басурин
Басурин заявил, что подразделения ДНР не переходят в атаку
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В настоящее время подразделения ДНР
не ведут наступление", - сказал Басурин.
По его словам, бои идут по всей линии соприкосновения, также он призвал украинских военных сдаться.
Президент РФ Владимир Путин
ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России
с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.