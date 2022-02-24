https://ria.ru/20220224/dnr-1774644107.html

Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил Басурин

Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022

Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил Басурин

Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:31

2022-02-24T08:31

2022-02-24T08:39

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Подразделения ДНР не переходят в атаку, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В настоящее время подразделения ДНР не ведут наступление", - сказал Басурин.По его словам, бои идут по всей линии соприкосновения, также он призвал украинских военных сдаться.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин