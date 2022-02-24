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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dnr-1774641967.html
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения
В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:23
2022-02-24T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин.Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. С тем же призывом выступили в ЛНР. Граждан просят не покидать дома или укрыться в бомбоубежищах.Военная операция в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии. Сегодня Россия начала специальную военную операцию в Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире
08:23 24.02.2022 (обновлено: 09:52 24.02.2022)
 
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения

В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин.
Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие.
С тем же призывом выступили в ЛНР. Граждан просят не покидать дома или укрыться в бомбоубежищах.

Военная операция в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.
Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.
В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии. Сегодня Россия начала специальную военную операцию в Донбассе.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны заявили, что не наносят удары по украинским городам
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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