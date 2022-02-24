https://ria.ru/20220224/dnr-1774641967.html

В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения

В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 24.02.2022

В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения

В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:23

2022-02-24T08:23

2022-02-24T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин.Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. С тем же призывом выступили в ЛНР. Граждан просят не покидать дома или укрыться в бомбоубежищах.Военная операция в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии. Сегодня Россия начала специальную военную операцию в Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире