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В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения
В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:23
2022-02-24T08:23
2022-02-24T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин.Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. С тем же призывом выступили в ЛНР. Граждан просят не покидать дома или укрыться в бомбоубежищах.Военная операция в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские города. Объявлена всеобщая мобилизация.Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии. Сегодня Россия начала специальную военную операцию в Донбассе.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире
08:23 24.02.2022 (обновлено: 09:52 24.02.2022)
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения
В ДНР идут бои по всей линии соприкосновения