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Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра
Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра - РИА Новости, 24.02.2022
Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил комитету по водному хозяйству готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:28
2022-02-24T11:28
2022-02-24T11:53
республика крым
в мире
сергей аксенов (политик)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил комитету по водному хозяйству готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Украины."Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, в мире, сергей аксенов (политик), украина, россия
11:28 24.02.2022 (обновлено: 11:53 24.02.2022)
Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра
Глава Крыма Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра