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Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра
Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра - РИА Новости, 24.02.2022
Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил комитету по водному хозяйству готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:28
2022-02-24T11:53
республика крым
в мире
сергей аксенов (политик)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил комитету по водному хозяйству готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Украины."Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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республика крым
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республика крым, в мире, сергей аксенов (политик), украина, россия
11:28 24.02.2022 (обновлено: 11:53 24.02.2022)
 
Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра

Глава Крыма Аксенов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Северо-Крымский канал
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил комитету по водному хозяйству готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Украины.
"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды", — написал он в своем Telegram-канале.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Республика КрымВ миреСергей Аксенов (политик)УкраинаРоссия
 
 
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