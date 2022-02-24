https://ria.ru/20220224/dialog-1774823923.html

В МИД заявили об ответственности Запада за уход от диалога

В МИД заявили об ответственности Запада за уход от диалога - РИА Новости, 24.02.2022

В МИД заявили об ответственности Запада за уход от диалога

Запад бьется в истерике по поводу Украины, но забывает о своей ответственности за уход от диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:08

2022-02-24T17:08

2022-02-24T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

украина

политика

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Запад бьется в истерике по поводу Украины, но забывает о своей ответственности за уход от диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Когда наши западные партнеры сейчас бьются в истерике, они почему-то забывают сказать об очень важной вещи, когда они начинают обвинять нас как всегда, как они это делают из года в год, на протяжении многих лет, во всех грехах, они почему-то забыли сейчас рассказать о том, что именно они закрыли все опции для переговорного процесса", — сказала она.Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/voennye-1774808865.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина, политика