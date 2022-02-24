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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dialog-1774823923.html
В МИД заявили об ответственности Запада за уход от диалога
В МИД заявили об ответственности Запада за уход от диалога - РИА Новости, 24.02.2022
В МИД заявили об ответственности Запада за уход от диалога
Запад бьется в истерике по поводу Украины, но забывает о своей ответственности за уход от диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:08
2022-02-24T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
украина
политика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Запад бьется в истерике по поводу Украины, но забывает о своей ответственности за уход от диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Когда наши западные партнеры сейчас бьются в истерике, они почему-то забывают сказать об очень важной вещи, когда они начинают обвинять нас как всегда, как они это делают из года в год, на протяжении многих лет, во всех грехах, они почему-то забыли сейчас рассказать о том, что именно они закрыли все опции для переговорного процесса", — сказала она.Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина, политика
17:08 24.02.2022 (обновлено: 17:32 24.02.2022)
 
В МИД заявили об ответственности Запада за уход от диалога

МИД: Запад забывает о своей ответственности за уход от диалога

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Запад бьется в истерике по поводу Украины, но забывает о своей ответственности за уход от диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда наши западные партнеры сейчас бьются в истерике, они почему-то забывают сказать об очень важной вещи, когда они начинают обвинять нас как всегда, как они это делают из года в год, на протяжении многих лет, во всех грехах, они почему-то забыли сейчас рассказать о том, что именно они закрыли все опции для переговорного процесса", — сказала она.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением
Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия вывела из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияУкраинаПолитика
 
 
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