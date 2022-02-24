17:08 24.02.2022 (обновлено: 17:32 24.02.2022)
В МИД заявили об ответственности Запада за уход от диалога
МИД: Запад забывает о своей ответственности за уход от диалога
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Запад бьется в истерике по поводу Украины, но забывает о своей ответственности за уход от диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда наши западные партнеры сейчас бьются в истерике, они почему-то забывают сказать об очень важной вещи, когда они начинают обвинять нас как всегда, как они это делают из года в год, на протяжении многих лет, во всех грехах, они почему-то забыли сейчас рассказать о том, что именно они закрыли все опции для переговорного процесса", — сказала она.
Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова